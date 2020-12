Seit einem Jahr ist das postapokalyptische Sci-Fi-RPG Encased im Early Access auf Steam verfügbar. Jetzt hat das russische Entwicklerteam bekannt gegeben, dass Dark Crystal Games mit Koch Media gemeinsam an Encased arbeiten. Dies wird besonders für die weltweite Veröffentlichung ein entscheidender Faktor sein. Wann das RPG genau auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.

Koch Media soll vor allem bei dem weltweiten Release für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC unterstützen. Außerdem ist es dank Koch Media nun möglich, Encased in einer vollständigen Sprachausgabe zu präsentieren sowie eine Sprachlokalisierung vorzunehmen.

Mit Encased greifen die Entwickler von Dark Crystal Games auf einen Klassiker der Gaming-Genres zurück. In einer postapokalyptischen Welt muss der Spieler ums reine Überleben kämpfen. Sich gegen Feine behaupten, das Ödland nach brauchbaren Gegenständen absuchen und den Helden verbessern – nichts Neues für erfahrene Gamer. Aber Dark Crystal Games hofft auch, dass Encased als „Einsteigerspiel“ dienen kann, um auch junge Gamer von dem Genre zu überzeugen.

Im Gegensatz zu vielen anderen RPGs verzichtet Encased bei der Charaktererstellung auf Klassen. Stattdessen wird es nur bestimmte Professionen geben, an denen ihr euch orientieren könnt. Im Laufe des Spiels werdet ihr außerdem die Wahl haben euch verschiedenen Fraktionen anschließen können, die alle um ihr Überleben in der Einöde kämpfen.

Entdeckt das Ödland

Findet unbekannte Orte



Entdeckt Fraktionen Quelle: Encased

Wir sind gespannt, was Dark Crystal Games mit Koch Media gemeinsam auf die Beine stellt. Falls ihr schon auf die Early Access Version zugreifen möchtet, könnt ihr das hier tun.