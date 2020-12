Wenn euch der Sinn nach einer Welt voller Magie und kniffliger Rätsel steht, solltet ihr euch den Februar unbedingt vormerken. Denn dann erscheint Scarlet Hood and the Wicked Wood auf Steam. Entwickler des Spiels ist Devespresso Games. Das Studio ist bekannt für seinen handgezeichneten koreanischen Manhwa-Stil, der mit dem japanischen Manga zu vergleichen ist.

Inhalt & Gameplay

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Scarlet. Sie spielt in ihrer heimischen Stadt in einer Rockband. Doch eines Tages wird Scarlet von einem Wirbelsturm erfasst. So gelangt sie in die magische Welt von Glome. Als sie dort den Umhang der roten Hexe findet, zieht sie diesen direkt an. Damit beginnt das Abenteuer, in dem ihr knifflige Rätsel lösen müsst und den gleichen Tag immer und immer und immer und immer wieder erlebt. Stellt es euch vor wie in dem Film „Täglich grüßt das Murmeltier“.

Eure Aufgabe ist es nun eine Gruppe Munchkins auf den Weg durch den verwunschenen Wald zu führen. Dabei werdet ihr es mit verschiedenen anderen Fabelwesen zu tun haben, die nicht nur Gutes im Sinn haben. Als Begleiter taucht schon bald ein kleiner Fuchs auf, der gemeinsam mit Scarlet das Abenteuer wagt und ihr hilft, den richtigen Weg zu finden.

Praktische Sache: Seitdem Scarlet den Umhang der roten Hexe trägt, ist sie auch in der Lage Magie zu wirken. Eine Fähigkeit, die sich in gewissen Situationen bestimmt als nützlich erweisen wird.

Im alten Leben eine Rock-Diva

Jetzt im verwunschenen Wald unterwegs

Entscheidungen treffend

Munchkins helfend Quelle: Scarlet Hood and the Wicked Wood

Trotzdem werdet ihr als Spieler oft vor wichtige Entscheidungen gestellt, bei denen es vor allem auf euch und euren Grips ankommt. Denn jede Entscheidung birgt Folgen, die erst im Verlauf des Spiels ihre volle Tragweite entfalten. Damit kann die Geschichte um Scarlet auf verschiedene Weisen enden. Nur ihr könnt entscheiden, wie es für Scarlet ausgeht.

Moment mal, das kenne ich doch…

Falls ihr euch jetzt denkt, dass Scarlet Hood and the Wicked Wood ganz schöne Ähnlichkeiten mit euch bekannten Märchen und Geschichten aufweist, dann können wir euch beruhigen: Das wollen die Entwickler so. So könnt ihr auf der Website des Publishers Headup lesen: