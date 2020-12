Ein Tipp für alle, die auf packendes Abenteuer stehen und sich gern wie ausgesetzt in der Wildnis fühlen. In einer bitterkalten Umgebung macht ihr euch als Schreiter auf den Weg zurück in euer lauschiges Heim zu finden. Doch zwischen euch und dem trauten Heim warten verschiedene Gegner und eine Reihe von Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Auf eurer Reise findet ihr heraus, warum ihr unterwegs seid und entdeckt die einzigartigen Fähigkeiten der Schreiter.