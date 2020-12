Dieser Artikel ist für alle Dorfkinder, die ihre Skills zur Vogelkunde verbessern möchten und für alle Stadtkinder, die sich fragen, ob es mehr als nur Tauben gibt. Das Videospiel Wingspan (Flügelschlag) stammt vom Publisher Monster Couch und ist eigentlich ein Gesellschaftsspiel der amerikanischen Entwicklerin Elizabeth Hargrave.

Als Spieler ist es eure Aufgabe in einem Naturschutzgebiet verschiedene Vögel wieder anzusiedeln. Dabei müsst ihr strategisch vorgehen und euer Wissen über die verschiedenen Vogelarten ausbauen.

Wingspan ist ein digitales Kartenspiel, das ihr mit bis zu vier weiteren Mitspielern ausprobieren könnt. Aber natürlich könnt ihr auch alleine Spielen, wenn eure Freunde langweilige Anti-Ornithologen sind. In den drei verschiedenen Gebieten (Grasland, Marschland, Wald) müsst ihr unter dem Einsatz von Strategie Vogelarten ansiedeln. Dabei könnt ihr hunderte an Vogelarten entdecken und euch sogar Naturaufnahmen der verschiedenen Arten anhören. Doch nicht nur diese sind eine kleine Wohltat für eure Ohren. Auch der Soundtrack lädt zu einem entspannten digitalen Kartenspiel ein und nimmt euch mit in die wunderschöne Welt der Natur und Artenvielfalt. Hört doch selbst rein:



Es ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Anhand des ausgewählten Soundtracks und der liebevoll gestalteten Grafik macht das Spiel auf jeden Fall neugierig. Wer weiß, vielleicht bietet Wingspan mit dieser Mischung aus Entspannung und Spaß am strategischen Kartenspiel genau die richtige Game-Erfahrung um 2020 mit einer kleinen Wohltat für unsere genervten Gemüter ausklingen zu lassen.



Ihr könnt euch das Spiel ab heute im Nintendo eShop holen. Aber auch Gamer am Pc können auf ihre Kosten kommen. Falls ihr lieber die originale Version ausprobieren möchtet, könnt ihr hier einen Blick darauf werfen.