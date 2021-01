Zum Jahresanfang haben Codemasters zwei neue Track Guides für F1 2020 veröffentlicht. Die Videos zeigen euch die jeweils perfekte Runde auf den Strecken.

Zum einen bekommen wir den Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal präsentiert. Die berüchtigte „Wall of Champions“ wurde schon so manchem Champion zum Verhängnis. Auch diese würden sich für den Track Guide im Nachhinein bedanken wollen 😉

Seit der Saison 2020 ist auch der Hanoi Street-Circuit in Vietnam in den Kalender gerutscht. Die 5,607 km Lange, recht flache Strecke bietet 23 Kurven und 2 DRS-Zonen.

F1 2020 ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.