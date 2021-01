„Ohhhhhh, wer wohnt in ner Ananas ganz tief im Meer?“ Ganz richtig, Spongebob Schwammkopf kommt zurück auf euer Smartphone! Battle for Bikini Bottom Rehydrated erscheint ab dem 21. Januar für Android und iOS. Was für F.U.N. euch erwartet, teilen wir euch im folgenden Beitrag mit. Entwickler der Neuauflage dieses Klassikers ist HandyGames.



Nein Patrick, das Ladekabel für das Smartphone ist kein Instrument. Aber gebrauchen können werden es bestimmt einige Fans des kultigen Tiefsee-Spaßes. Planktons Roboter Armee hat Bikini Bottom überrannt! Nur ihr könnt gemeinsam mit Spongebob, Patrick und Sandy dem etwas entgegensetzen! Die drei verschiedenen Figuren besitzen unterschiedliche Fähigkeiten, die euch im Laufe des Spiels sehr nützlich sein werden. Egal ob ihr euch auf Patricks Bauch, mit Sandys Lasso oder auf Spongebobs Zunge durch die Gegend bewegt, es gibt viel zu tun in Bikini Bottom!

Mit Battle for Bikini Bottom Rehydrated erlebt ihr einen Spieleklassiker des Spongebob-Universums in neuem Glanz. Durch die moderne Graphik und Auflösung erwacht euer Lieblingsschwamm zu neuem Leben, das durch das aktualisierte Gameplay auch euren modernen Anforderungen gerecht wird. Außerdem besitzt das Mobile Game volle Controller-Unterstützung. Damit sind eurem Gameplay keine Grenzen gesetzt. Falls ihr noch nicht den Rock-Bottom-Dialekt beherrscht, müsst ihr nicht traurig sein. Auch wenn das Spiel einen englischen Titel hat, verfügt Battle for Bikini Bottom Rehydrated über eine komplette deutsche Sprachausgabe.

Geht mit Spongebob Quallen fischen

Hüpft als Patrick durch die Gegend

Schwingt Sandys Lasso Quelle: HandyGames

Also, ihr tauben Nüsschen. Falls ihr Lust auf diesen korallen Spaß habt, könnt ihr euch hier für das quadratisch gelbe Mobile Game im Google PlayStore schon vorregistrieren.