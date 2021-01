Escape Rooms – auch eine der vielen Freizeitbeschäftigungen, die wir im Moment nicht aufsuchen können. Also warum holen wir uns nicht diesen Rätselspaß nach Hause? The Piller: Puzzle Escape macht das möglich. Am 13. Januar erscheint das Mystery-Game für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Entwickler dieses entspannten Rätselspiels ist Eastasiasoft.



Findet euch in einer unbekannten 3D-Welt zurecht und löst knifflige Rätsel, um hinter das Geheimnis der mysteriösen Inseln zu kommen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Landschaften zu Erkunden, die mit verschiedenen Rätseln auf euch warten. Mit jeder Aufgabe, die ihr überwindet, kommt ihr eurer Flucht immer näher.





Löst Rätsel

Macht euch auf den Weg zum nächsten Rätsel

Erkundet verschiedene Landschaften Quelle: Easasiasoft



Dabei suggerieren Trailer und Screenshots eigentlich eine schöne Umgebung. Könnte sich diese vielleicht doch als Alptraum entpuppen? Seid euch auf jeden Fall immer eurer Umgebung und ihren Veränderungen gewahr, vielleicht hilft euch das beim Entkommen.



The Piller: Puzzle Escape wird mit einem Preis von 9,99€ verfügbar sein. Dabei soll es beim Launch einen Rabatt von 20% bei ausgewählten Plattformen geben.