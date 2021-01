Riot Games hat während der Saison 2021-Streams auf YouTube und Twitch bekannt gegeben, was für das League of Legends-Universum und die Spielerinnen und Spieler im Laufe des Jahres 2021 geplant ist.

Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten denn je das League of Legends-Universum zu erleben. Wer vorher dachte, dass League of Legends nichts für ihn wäre, weil es ein MOBA ist, der wird das LoL-Universum in diesem Jahr auf eine neue Art und Weise erleben können.

Zusätzlich zum Livestream werden einige Bilder aus dem Stream sowie Inhalte von League of Legends für den PC, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Wild Rift, den E-Sport-Ligen von Riot und die Videosequenz Zerstörung für die Spielerinnen und Spieler veröffentlicht, die den Livestream nicht mitverfolgen konnten.

League of Legends

Viego, der gestürzte König, erscheint in einer neuen Videosequenz und hat eine Bedrohung im Schlepptau, die die Welt ins Chaos stürzen könnte.

Die Spieler haben die Möglichkeit, über die Inhalte abzustimmen, die sie im Spiel sehen wollen – von Champion-Überarbeitungen bis hin zu Thematiken.

Die Ranglisten-Saison hat begonnen. Teams können ihre Saison mit einem Clash-Turnier beginnen, das am 16. und 17. Januar stattfinden wird.

Umfangreiche Änderungen an den Gegenständen ermöglichen es den Spielern, ihre Champions an jede Situation anzupassen.

Teamfight Tactics