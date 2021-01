Blaues Haar, ein verträumter Blick und rote Hörner: In einem neuen Video präsentiert MiHoYo in Genshin Impact Ganyu. Die sanftmütige junge Dame ist halb Mensch, halb göttliche Bestie. Im folgenden Beitrag stellen wir sie euch genauer vor.

Ganyus Name sieht im chinesischen so aus: 甘雨. Dabei steht das erste Zeichen für „süß“ bzw. „herzig“ und das zweite für „Regen“. Der „süße Regen“ bezeichnet einen guten Regen nach einer langen Zeit der Dürre. Vom ersten Eindruck her scheint diese Bezeichnung auf jeden Fall gut zu passen.

Zwar fließt in Ganyus Adern das Blut eines sanftmütigen Qilins (chinesische Einhörner), aber das hält sie nicht davon ab ihrer Arbeit emsig nachzugehen. Als Sekretärin des Yuehai-Pavillons ist die Mondhüterin Ganyu zwar im Stress, aber sie liebt ihre Arbeit, die sie selbst auch als Hobby bezeichnet. Neben der Arbeit futtert sie außerdem gerne. Natürlich ist alles vegetarisch. (Wäre das verstörend, wenn Einhörner jagen würden… diese Bilder…!)

Kämpft Ganyu, tut sie dies vor allem mit einem Bogen. Mit ihrem Standardangriff Himmlische Schießkunst kann sie bis zu sechs Bogenschüsse hintereinander ausführen. In der stärkeren Version des Angriffs, kann sie einen Pfeil im Zustand Kalt abschießen und somit Kyro-Schaden erzeugen. Allerdings kann sie auch einen Frostblütenpfeil abschießen, der gleich zweimal Schaden verursacht.

Mit Spuren des Qilins kann Ganyu einen Eislotos erscheinen lassen, der die Angriffe von Gegnern auf sich zieht und bei Zerstörung Kyro-Flächenschaden verursacht.

Schließlich beherrscht die Mondhüterin noch das Talent Bändigender Niederschlag. Dabei beschwört sie mit Schnee und Frost eine Eisseelenperle über ihrem Kopf. Weil sie fortlaufend Eiszapfen fallen lässt, wird Gegnern in der Umgebung ebenfalls Kyro-Schaden zugefügt. So kommen Feinde nicht mehr an sie heran.

Ganyus Legendenauftrag Sinae Unicornis

Erreicht ihr Abenteuerstufe 40, könnt ihr ab morgen um 18:00 Uhr einen Legendenschlüssel verbrauchen und Ganyus Legendenauftrag Sinae Unicornis antreten. Dieser Auftrag wird dauerhaft verfügbar sein. Legendenschlüssel könnt ihr erhalten, indem ihr mindestens Abenteuerstufe 26 erreicht habt und acht tägliche Missionen abschließt.



Auch wenn ihr in Genshin Impact Ganyu schon seit einigen Tagen spielen könnt, wollten wir sie euch im Rahmen der Video-Vorstellung auch nochmal vorstellen. Im letzten Jahr hat sich das Open World RPG übrigens großer Beliebtheit erfreut und es sogar geschafft das beliebteste Spiel auf dem iPhone zu sein.