Sunlight Games hat heute angekündigt, dass der ein Nachfolger des Rätselspiels One Hundred Ways bald heraus kommt. Two Hundred Ways soll Mitte des Jahres für PC und Konsolen veröffentlicht werden und strengt dann wieder eure grauen Zellen an. Werf doch hier noch mal einen Blick auf den Trailer des ersten Teils.



Two Hundred Ways wird dieses Spielprinzip noch etwas weiter treiben. In dem neuen Teil werden es gleich 200 Level geben, in denen ihr die Kugel von A nach B transportieren müsst. Dabei erschweren euch gleich 40 Tools den Weg zum Ziel. Ihr müsst also Gebrauch von eurem Grips machen, die Logik hinter den Tools verstehen und so eure Kugel sicher zu ihrer Destination geleiten.

Quelle: Sunlight Games

Mehr zu dem kniffligen Ratespiel möchte der in Deutschland ansässige Entwickler Sunlight Games in Kürze präsentieren. Wir melden uns, wenn es weitere Neuigkeiten gibt.