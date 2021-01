Wollt ihr nochmal richtig austeilen und dabei ein Spiel erleben möchtet, das sich selbst nicht so ernst nimmt, dann haben hier war für euch. Ab dem 20. Januar erscheint der Action Brawler Teratopia von Eastasiasoft in digitaler Version für PlayStation 4, Xbox One und Steam. Aber auch für die Nintendo Switch wird eine Version erscheinen, allerdings mit zeitlicher Verzögerung.

Es geht auf eine Rettungsmission! Denn ihr spielt drei bunte Alien-Freunde. Gemeinsam zieht ihr in 13 verschiedene Zonen eurer Heimat Teratopia, um dort die Feinde zu vertreiben. Damit zusammenhängend warten 11 verschiedene Bosse auf euch. Wenn ihr die Fähigkeiten eurer Alien-Freunde vereint, könnt ihr zusammen die Invasion stoppen.

Dabei geht das Alien Tucho direkt in den Nahkampf, Benito geht als Schütze in den Fernkampf und Horacio legt seine Feinde als Trickster rein.

Eine bunte Welt…

und viele Kämpfe erwarten euch Quelle: Eastasiasoft



Im Action Brawler Teratopia erwartet euch packende 3D-Spannung gepaart mit viel schmutzigem Humor. Kämpfe und Erkundung finden in Echtzeit statt und garantieren somit besonders viel Nervenkitzel und Spielspaß.



Wenn ihr also nochmal richtig Spaß auf eine lustige Prügelei habt, solltet ihr euch den 20. Januar vormerken. Für 14,99€ (mit 20% Launch Rabatt auf ausgewählten Plattformen) könnt ihr das Spiel käuflich erwerben.