Achtung, Overwatch-Fans! Es gibt Neuigkeiten! Auf der neuen Deathmatch-Karte Kanezaka können Overwatch-Gamer auf dem PC, der PlayStation, der Xbox und der Nintendo Switch richtig loslegen. Von heute an könnt ihr zeitlich begrenzte Belohnungen abstauben.

Diese Belohnungen könnt ihr euch verdienen, indem ihr Siege einheimst. Gewinnt in der Schnellsuche, in Ranglistenmatches oder in der Arcade. Dann sind diese besonderen Preise wie sechs einzigartige Sprays und der epische Skin Kyōgisha für Hanzo schnell euer.



Dabei müsst ihr dreimal gewinnen, um das Spieler-Icon Pagode zu bekommen. Um das Spray Yōkai zu erhalten, müsst ihr sechs Siege erzielen. Schließlich müsst ihr neunmal eure Gegner schlagen, wenn ihr den epischen Skin Kyōgisha für Hanzo gewinnen möchtet.

Quelle: Blizzard

Auch das Zuschauen zahlt sich jetzt aus. Schaut einfach einem Streamer auf Twitch beim Overwatch-Zocken zu und gewinnt Sprays. Dabei erhaltet ihr ein neues Spray, wenn ihr zwei Stunden streamt. Bei einer Zeit von 4 Stunden könnt ihr zwei neue Sprays erhalten. Wenn ihr sechs Stunden lang einem Twitch-Steamer zuseht, könnt ihr sogar drei neue Sprays gewinnen.

Bis zum 26. Januar dauern die zeitlich begrenzten Challanges im Rahmen der neuen Deathmatch-Karte Kanezaka an. Wer sich also noch in die Overwatch-Schlacht stürzen und tolle Preise absahnen möchte, hat noch zwei Wochen Zeit.