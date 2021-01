Gestern haben wir euch noch erzählt, dass Lucasfilm Games wieder im Rennen sind. Jetzt ist bekannt geworden, dass Lucasfilm Games mit Bethesda und Ubisoft an zwei Projekten beteiligt ist. In zwei voneinander unabhängigen Games arbeitet der geschichtsträchtige Gaming-Konzern mit den beiden Triple A-Unternehmen gemeinsam.

A new Indiana Jones game with an original story is being developed by the award-winning studio, @MachineGames , and executive produced by game industry icon Todd Howard of Bethesda Games Studios. Learn more at https://t.co/cfr49ZN4ei . https://t.co/iUpMVlnC1O

Gestern Abend haben wir euch bereits erzählt, dass Lucasfilm Games gemeinsam mit Bethesda an einem Indiana Jones Adventure-Game arbeitet. Dabei wird das Studio MachineGames maßgeblich an der Entwicklung beteiligt sein. Executive Producer soll Todd Howard von Bethesda selbst sein.

Das abenteuerliche Survival-Spiel erscheint als Standalone und erzählt die Geschichte des Peitsche schwingenden Archäologen während seiner Hochzeit. Wir sind gespannt, was wir noch dazu erfahren werden.





Heute Nachmittag ließ Ubisoft dann gleich die nächste Bombe platzen. Denn der große Konzern hinter der Assassin’s Creed-Reihe arbeitet scheinbar ebenfalls mit Lucasfilm Games an einem Projekt. Nur geht es hier um ein Open World-Abenteuer im Star Wars-Universum.

Dazu erklärt man sich genauer auf der Star Wars Website. Man sei sich bewusst, dass Fans sich nichts sehnlicher wünschten als in das Universum einzutauchen. Diesen Wunsch wolle man ihnen nun mit einem Open World-Abenteuer erfüllen.

….und was ist mit EA? Dazu äußert man sich auch im gleichen Artikel:

We’re really proud of the games we have created with EA. We will continue working with them and our relationship has never been stronger. While we may not have a lot of details to share at the moment, we’ve got a number of projects underway with the talented teams at EA.



Wir sind stolz auf die Spiele, die wir mit EA kreiert haben. Wir werden weiter mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Beziehung war noch nie stärker. Während wir im Moment noch nicht viele Details zu teilen haben, gibt es einige Projekte, an denen wir mit den talentierten Teams bei EA arbeiten.

– Douglas Reilly, VP von Lucasfilm Games