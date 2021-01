Kaum zu glauben, aber in 2021 feiern wir tatsächlich schon 25 Jahre Pokémon. Was 1996 mit Rot und Blau begonnen hat, ist jetzt bei Schwert und Schild angekommen. Gestern Nachmittag haben die Feierlichkeiten anlässlich des großen Jubiläums offiziell begonnen. Dazu gab es direkt zwei große Enthüllungen.

Eine entpuppte sich als süßes Live-Action-Video, das die Geschichte der letzten 25 Jahre darstellte.

Die andere große Neuigkeit betrifft die Art und Weise der Feierlichkeiten. In Partnerschaft mit der Universal Music Group (UMG) ist ein großes Line-up aus verschiedenen Künstlern geplant. Dabei tritt Katy Perry als großer Headliner auf und betreut die Feierlichkeiten das ganze Jahr über. Die Popikone entpuppte sich als großer Fan und äußert sich dazu wie folgt:



Pokémon ist eine Konstante in meinem Leben gewesen, vom Spielen der ersten Videospiele auf meinem Game Boy über das Tauschen von Pokémon-Sammelkartenspiel-Karten beim Lunch bis hin zu den Abenteuern beim Fangen von Pokémon auf der Straße mit Pokémon GO. Ich habe sogar das Pokémon Café in Japan besucht, als ich auf Tour war! Es ist eine Ehre, ausgewählt zu werden, um ein Franchise zu feiern, das mir in den letzten 25 Jahren so viel Freude bereitet hat, und beobachten zu können, wie es sich entwickelt hat und den Kindern in meinem Leben und auf der ganzen Welt diese Art von elektrischer Freude bringt.

– Katy Perry