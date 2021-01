Wer sagt denn bitte das Fußballprofis nicht auch mit Schusswaffen umgehen können? Seit dem 19. Dezember hat Operation Chrono in dem free-to-play Mobile-Game Free Fire begonnen. Dort sieht man die Figur Chrono, die einem gewissen Fußballstar nicht unähnlich sieht, in Erscheinung treten. Jetzt gibt Entwickler Garena bekannt, dass Cristiano Ronaldo im neuen Free Fire Trailer ebenfalls zu sehen ist. Schaut doch mal rein:



In der Welt des Mobile-Battle-Royal-Games Free Fire ist nichts mehr so wie es mal war. Seit dem 19. Dezember hat sich etwas anderes neben dem klassischen Free Fire-Unsiversum eingenistet. Von der Spawn-Insel aus könnt ihr in ein Portal gelangen, das euch in ein futuristisches Slum-Universum bringt. Hier herrscht das absolute Chaos, in dem nur die Fähigsten von euch überleben können.



Aber keine Sorge, ein Retter naht. In all dem Durcheinander erhebt sich der Held Chrono, der dazu verflucht ist durch die Dimensionen zu reisen und das Chaos zu beseitigen. Dafür ist er auch mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Zum Beispiel kann er ein Schaden absorbierendes Kraftfeld erzeugen. In dem Bereich des aktiven Kraftfeldes könnt ihr euch dann zusätzlich schneller bewegen.

Weiterhin steht Spielern seit dem 19. Dezember eine komplett neue Kollektion verschiedener modischer Items zur Verfügungen. Darin sind unter anderem enthalten:

Chrono Deluxe Kostüm-Bundle

Chrono Surfboard

Exklusiver Fallschirm „Enter Chrono!“

Chrono-Rucksack

Chrono-Avatar und Profil-Hintergrund

Items der Cyber Bounty Hunter-Kollektion

Wenn ihr jetzt sagt, dass Cristiano Ronaldo im neuen Free Fire Trailer so toll aussieht, dass ihr selbst das Spiel unbedingt testen müsst, könnt ihr es euch auf euer Smartphone downloaden. Das Spiel ist verfügbar auf Google Play sowie im App Store.