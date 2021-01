Zu Weihnachten gab es bereits schon schaurige Festtagsgrüße des bald erscheinenden Horror-Games Mundaun. Jetzt bekommen wir mehr Informationen in einem Mundaun Behind The Scenes-Video.

Gründer und Entwickler des Studios Hidden Fields Michel Ziegler führt uns in seine Welt ein. So erfahren wir mehr darüber, wie seine Zeichnungen zum Leben erwachen. Auch ein Release-Datum ist endlich bekanntgegeben worden.

In diesem Mundaun Behind The Scenes-Video bekommen wir einen Eindruck über Michel Zieglers Arbeitsplatz. So versetzen zum Beispiel die vielen Zeichnungen an der Wand hinter dem PC den Künstler immer in die Richtige Stimmung. Außerdem erzählt uns Ziegler mehr über seinen Zeichenstil und welche Tools er benutzt. Weiterhin erfahren wir auch, wie genau Ziegler seine Zeichnungen in sein Videospiel bringt.



Jetzt können wir euch auch endlich mal mehr Informationen zum Plot liefern! Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Mannes, der von dem Tod seines Großvaters erfährt. Also reist er zum ersten Mal seit seiner Kindheit wieder zurück nach Mundaun.

Doch in den Schweizer Alpen wartet nicht die Bergidylle. Denn etwas Diabolisches sucht die Bergbewohner heim. Natürlich möchtet ausgerechnet ihr herausfinden, was dort vor sich geht und macht euch auf den Weg zum Berg Mundaun selbst. Werdet ihr dort herausfinden was vor sich geht?

In einem Tweet erfahren wir nun auch endlich das Release-Date. Ab dem 16. März erscheint Mundaun für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.