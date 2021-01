Please enable JavaScript



Knapp zwei Jahre ist das Unternehmen Epos nun alt. Doch seine Kompetenz besteht schon aus einigen Jahrzehnten an Erfahrung. Denn die Marke geht aus dem beendeten Joint Venture Sennheiser Communications hervor.

Der Fokus von Epos liegt auf High-End-Audiolösungen für Unternehmensanwendungen und Gaming.

Weil dieser Schwerpunkt auch in eine zukunftsweisende Richtung gehen soll, lädt das „junge Unternehmen“ zu einem virtuellen Event ein. In The Power of Audio in Gaming erlaubt Epos allen Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zur Gaming-Audio der Zukunft.

Wie funktioniert das Gaming von morgen? Welche audio-visuellen Effekte schweben den Entwicklern vor? Am 27. Januar um jeweils 10 Uhr und 19 Uhr könnt ihr dazu mehr erfahren. Denn im abwechslungsreichen Programm werden verschiedene Gastredner faszinierende Eindrücke zur Gaming-Audio liefern. Weiterhin erfahren die Teilnehmer, wie genau das Gehirn Audiosignale verarbeitet und wie sich Epos dieses Wissen wiederum zu Nutze macht. Außerdem wird ein Gremium aus namhaften Vertretern der Audio-Gaming-Welt live über die Zukunft der Branche diskutieren.

Das genaue Programm stellen wir euch jetzt vor:

Begrüßung: Jeppe Dalberg-Larsen, President von EPOS



1 5-Minuten-Keynote: “Brain Hearing – How the Brain Processes Sound” – Jesper Kock, VP of Research and Development



– Jesper Kock, VP of Research and Development Diskussionsrunde: “What Does the Future Hold for Audio in Gaming?” – Fünf Branchenexperten, moderiert vom dänischen Tech-Journalisten David Guldager



– Fünf Branchenexperten, moderiert vom dänischen Tech-Journalisten David Guldager 15-Minuten-Keynote, EPOS-Produkte: “Unleashing the Power of Audio in Gaming” – Andreas Jessen, Senior Director, Gaming



– Andreas Jessen, Senior Director, Gaming Abschluss – Maja Sand-Grimnitz, Global Head of Marketing, Gaming

Um die verschiedenen Sprachbarrieren zu durchbrechen, übersetzen Dolmetscher das Geschehen live in Deutsch, Französisch und Japanisch.



Wenn ihr euch für das Event The Power of Audio in Gaming interessiert, könnt ihr euch unter diesem Link kostenlos für das Event registrieren. Falls ihr noch weitere Informationen braucht, könnt ihr die Website von Epos aufsuchen.