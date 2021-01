Und nach einer Vorstellung von Angeboten folgt auch schon die nächste! Denn Fallout 76 stellt wieder das Atomic-Shop-Update der Woche vor. Die folgenden Angebote gelten noch bis zum 26. Januar und liefern euch einige Schätze.



In dieser Woche stehen zwei kostenlose Gegenstände im Atomic-Shop für euch bereit. Zum einen wäre da die Pose Greaser, mit der ihr richtig cool aussehen könnt. Zum anderen gäbe es den Taktikteam-Anzug Bruderschaft (Fallozt 1st). Während die Pose bis zum 26. Januar kostenlos erhältlich ist, könnt ihr euch den Anzug noch bis zum 2. Februar holen.

Zeitlich begrenzte Angebote & Klassiker

Weiterhin gibt es verschiedene zeitlich begrenzte Angebote. Bis zum 2. Februar könnt ihr zum Beispiel die Knochen-Gasmaske für 500 Atome sowie den Wasseraufbereiter (Vault-Tec-Prototyp) für 300 Atome käuflich erwerben. Bis zum 26. Januar könnt ihr unter anderem noch das Pirscher-Outfit, das Karawanenhändler-Outfit sowie das Powerrüstungs-Lackierungs-Set (Liberty Prime) mit einem Rabatt von 30% kaufen. Weitere Angebote könnt ihr euch hier ansehen.

Auch beliebte Klassiker haben es wieder zurück in den Atmoic-Shop geschafft. Darunter fällt das Gauss-Waffen-Paket (Geheimdienst) für 1200 Atome, die Gauss-Pistolen-Lackierung (Geheimdienst) für 500 Atome sowie die Powerrüstungsstation (Enklave) für 500 Atome. Letztere ist allerdings nur bis zum 26. Januar 18:00 Uhr MEZ im Store verfügbar.



Bald nicht mehr auf Lager & Angebote der Woche

Bis zum 26. Januar werden auch verschiedene Gegenstände nicht mehr auf Lager sein. Also solltet ihr euch bei Interesse schnell ein Exemplar sichern. Dies betrifft das Powerrüstungs-Lackierungs-Set (US Army) für 1200 Atome, die Flammenwerfer-Lackierung (Feuerwehrmann) für 280 Atome und der Vault-Tec-Kühlschrank für 500 Atome.

Unter den Angeboten der Woche befindet sich diesmal passend zur Pose die Greaser-Lederjacke, die ihr für nur 500 Atome euer Eigen nennen könnt. Aber auch die Klassische Jukebox für 350 Atome und das „The Quack“-Outfit (Fallout 1st) für 630 Atome könnt ihr euch für einen Sonderpreis sichern.



Ist im Atomic-Shop-Update in dieser Woche etwas für euch dabei? Teilt es uns in unseren Social Media-Kanälen mit!