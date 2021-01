Am Freitag geht es wieder los! Die eSports-Saison bei Blizzard startet und verkündet damit in einem Atemzug, dass die Saison 1 von Shadowlands begonnen hat. Am Freitag, dem 22. Januar beginnt der Mythic Dungeon International und lässt die besten Teams der Welt gegeneinander antreten.





Mehr als 200 Teams werden am Freitag, dem 22. Januar in Zeitprüfungen im Mythic Dungeon International (MDI) gegeneinander antreten. Denn die 32 Teams mit den meisten Punkten ziehen in die Cups der Saison 1 von Shadowlands ein. Diese Teams werden auf vier Cups aufgeteilt. Dort werden sie zu acht nochmals gegeneinander antreten. Damit sichern sie sich einen Anteil am Preispool von 20.000 USD pro Cup. Auf der Grafik könnt ihr sehen, wie groß der jeweilige Anteil genau ist.

Wenn die Cups beendet sind, ziehen die besten sechs Teams in die Global Finals der Saison 1 ein. Dort treffen sie auf die zwei besten Teams aus China. In diesem alles entscheidenden Showdown wird es um den Titel der MDI Global Champions gehen. Außerdem erhält das Siegerteam den Großteil des 30.000 USD schweren Preispools.

Die Cups wir an jedem zweiten Wochenende übertragen. Damit ergibt sich ein Match-Zeitraum vom 22. Januar bis zum 14. März. Wenn ihr euch die Matches ansehen möchtet, könnt ihr das auf der WoW-Youtube-Seite tun.

Außerdem gibt es Streams in verschiedenen Sprachen. Wir verlinken euch hier den deutschen Stream. Falls ihr zwischendrin mal in andere Sprachen wechseln möchtet, könnt ihr zur Announcement-Seite des Events wechseln und euch einen anderen Stream aussuchen. Dort bekommt ihr auch weitere Informationen rund um das kommende Event.





Weiterhin findet der MDI parallel zur Saison 1 der Arena World Championship statt. Die beiden Events wechseln sich jedes Wochenende ab und geben somit Entwicklern sowie Teilnehmern Zeit sich auf den nächsten Cup vorzubereiten. Ein System, von dem letztlich alle profitieren.

Um 19 Uhr geht’s am Freitag los! Wenn ihr also noch keine Plände fürs Wochenende habt, könnt ihr zwischendrin mal reinschauen.