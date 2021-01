Bloober Team, die Macher von Blair Witch, Observer und Layers of Fear haben einen neuen Trailer zum kommenden Psycho-Horror-Spiel The Medium veröffentlicht. In diesem wird uns erklärt, was ein Medium überhaupt macht.

Die Spieler befinden sich im Körper von Marianne, einem Medium, das von Visionen verfolgt wird und in der realen und der geistigen Welt lebt und agiert. Als Medium mit Zugang zu beiden Welten hat sie eine breitere Perspektive und kann klarer erkennen.

The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel in der dritten Person mit innovativem Dual-Reality-Gameplay, einem einzigartigen visuellen Stil, der vom Maler Zdzisław Beksiński inspiriert wurde. Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben.

The Medium erscheint am 28. Januar für PC und Xbox Series X|S. Vorbesteller erhalten den offiziellen digitalen Soundtrack und einen Bildband.