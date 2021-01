Please enable JavaScript



Wenn ihr euch Dead by Daylight bisher noch nicht geleistet habt, hat vielleicht jetzt euer Stündchen geschlagen. Denn das Multiplayer-Horror-Game gibt es jetzt in der Special Edition mit einem dicken Rabatt im PlayStation Store zu kaufen.

Noch bis zum 4. Februar könnt ihr euch das Angebot der Dead by Daylight: Special Edition von 50% Rabatt noch sichern. Bis dahin gilt das Angebot sowohl für alle Gamer an der PlayStation 4 sowie an der PlayStation 5.

Die Dead by Daylight: Special Edition enthält abgesehen vom Basisspiel noch zwei zusätzliche Kapitel (Of Flesh and Mud, Spark of Madness) sowie zwei kosmetische Zusätze. Diese sind vollgepackt mit Outfits sowohl für Überlebende (The 80’s Suitcase) als auch für Killer (The Bloodstained Sack). Im Verlauf des Spiels könnt ihr diese Outfits auf 7 Killer und 9 Überlebende dieser Edition anwenden.

Seit Dezember können Gamer an den Sony-Konsolen den Horror-Multiplayer gemeinsam spielen. Mit dem letzten großen Update, in dem die gruseligen Deshayes-Zwillinge und die Überlebende Élodie Rakoto vorgestellt wurden, hat Dead by Daylight noch an Raffinesse zugelegt.

Weitere Informationen zum Kauf könnt ihr dem PlayStation Blog entnehmen. Mit einem Preis von knapp 15€ können alle PlayStation-Gamer den Survival-Spaß ab sofort nach Hause holen. Falls ihr ein wenig Abwechslung haben möchtet, gibt es außerdem noch die Dead by Daylight: Stranger Things Edition für 50€ zu kaufen. Diese ist allerdings nur für die PlayStation 4 zu haben.