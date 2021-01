Please enable JavaScript



Eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft, Dystopie und Hoffnung ist ab morgen für den PC erhältlich. Dabei handelt es sich um das von Chaosmonger Studio liebevoll entwickelte Point-and-Click-Adventure Encodya. Begleitet SAM-53 und Tina auf einer besonderen Reise, deren Ziel es ist die Welt zu retten.

Willkommen in Neo Berlin im Jahr 2062! In dieser Megapolis lebt das neunjährige Waisenkind Tina zusammen mit ihrem Roboter-Beschützer SAM-53, der seit Tinas Geburt an ihrer Seite ist. Sein Auftrag ist es das kleine Mädchen um jeden Preis zu beschützen.

Die beiden leben auf der Straße und versuchen in einer dystopischen Welt voller Korruption und Mega-Konzernen zu überleben. Doch eines Tages findet Tina eine Nachricht von ihrem Vater, in der er seiner Tochter eine wichtige Mission hinterlässt: Tina soll die Welt retten!

So beginnt für Tina und SAM ein aufregendes Abenteuer mit kniffligen Rätseln und vielen neuen Gesichtern. Denn auf ihrer Reise begegnen den beiden verschiedene Menschen und Roboter, die ziemlich schräg drauf sein können.

Dieses Abenteuer wird die beiden Freunde lehren, was die wahre Bedeutung des Lebens ist.

Features von Encodya

Während ihr euch in 2,5D durch die düstere Cyberpunkwelt schlagt, werdet ihr sowohl SAM als auch Tina spielen können. Dabei trefft ihr im Verlauf des Spiels auf 34 NPCs, denen ihr in mehr als 100 verschiedenen Orten begegnen könnt.

Ein besonderes Feature ist, dass die Rätsel innerhalb des Spiels alle zufallsgeneriert sind. Damit erlebt jeder Spieler sein eigenes, individuelles Abenteuer und findet sich auch bei einem wiederholten Run vor neuen Herausforderungen wieder.

Um die Ereignisse des Spiels noch lebendiger zu gestalten, haben die Entwickler viel Wert auf futuristisches Sound- und Artdesign gelegt. Unterstützt wird dies durch den eigens kreierten Soundtrack. Hier bekommt ihr einen Einblick auf die Atmosphäre sowie das Gameplay:

Chaosmonger Studio gibt zum Spiel selbst an, sich von Studio Ghibli, Blade Runner und Monkey Island inspiriert haben zu lassen, um diesem Point-and-Click-Adventure eine besondere Note zu verleihen. Wir werden ab morgen sehen, welche besondere Geschichte hinter Encodya auf uns wartet. Das Spiel erscheint sowohl für Apple und Windows in den jeweiligen Stores, ist aber auch über Steam verfügbar.