Es gibt eine besondere Serie von Mystery-Spielen, die seit einigen Jahren als großer Geheimtipp gehandelt wird. Die Rede ist von der Cube Escape-Reihe, die mit ihren verschiedenen Teilen eine rätselhafte Geschichte erzählt. Jetzt hagelt es auf Steam in der Midweek Madness Rabatte zu allen Spielen der Reihe.

Trailer zur Cube Escape-Collection, die alle Spiele der Reihe enthält



Begleitet den Kriminalkommissar Dale Vandermeer, der versucht den Mordfall seiner Frau zu lösen. Dabei dringt er immer tiefer in die rätselhafte Welt von Rusty Lake ein. Während eurer Untersuchungen trefft ihr auf verschiedene Charaktere, die wichtiger Bestandteil der Geschichte sind. Zum Beispiel sind die beiden Fan-Lieblinge Mister Crow und Mister Owl ein wichtiger Bestandteil des Rusty-Lake Universums. Findet heraus, welche übernatürlichen Kräfte hier am Werk sind und deckt alle Geheimnisse auf, die immer vor euch verborgen waren.

Rusty Lake: Ein Indie-Game-Entwickler mit Geschichte

Weil Rusty Lake bereits vor fünf Jahren auf Steam Fuß gefasst hat, möchte sich das Entwickler-Team für die jahrelange Treue bei den Fans bedanken. Deshalb können derweil alle Premium-Spiele der Cube Escape-Reihe mit einem Rabatt von 50% käuflich erworben werden. Weiterhin nutzen die Entwickler diese Gelegenheit, um den neusten Teil der beliebten Mystery-Reihe vorzustellen. The Past Within soll noch in diesem Jahr erscheinen und eine Geschichte in zwei Dimensionen erzählen.

Seit 2015 gibt es bereits das Entwicklerstudio Rusty Lake. Damals bestand das in Amsterdam ansässige Team nur aus zwei Personen: Robin Ras und Maarten Looise. Inspiriert von der Fernsehserie Twin Peaks ging es den beiden darum, dem Genre der Escape-Spiele eine gewisse Spannung zu verleihen.

So entstand das Rusty Lake-Universum, das seinen Anfang mit kostenlosen Smartphone-Spielen nahm. Mit vier Premium-Spielen sowie einem eigens produzierten Film wurde das Universum immer weiter ausgebaut.

Über die Jahre hinweg schlug die Mystery-Reihe somit immer mehr Fans in ihren Bann.

Falls ihr nun auch in diese rätselhafte Welt eintauchen möchtet, steht euch das Steam-Angebot noch 6 Stunden zur Verfügung. Wenn ihr danach keine vier Euro für Indie-Games ausgeben möchtet, stehen euch die kostenlosen Smartphone-Spiele natürlich weiterhin zur Verfügung.