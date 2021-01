Please enable JavaScript



Binkclick Games hat heute Nacht sein neustes Survival-Abenteuer vorgestellt. My Father My Son erzählt die aufregende Geschichte von Vater und Sohn, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind.

Ich packe meinen Koffer und nehme mit…

Zu Beginn ihres Segelausflugs scheint die Beziehung zwischen Vater und Sohn nicht die beste zu sein. Denn vor kurzem ist die Ehefrau bzw. Mutter der beiden verstorben. Das Duo hat seitdem einige Verständigungsprobleme.

Jedoch wendet sich das Blatt, als die beiden nach einem Unwetter Schiffbruch erleiden. Jetzt geht es auf einer einsamen Insel ums reine Überleben.

Während der Erkundung stellen die beiden weiterhin fest, dass diese mysteriöse Insel nicht auf ihrer Karte verzeichnet ist. Außerdem scheinen die beiden nicht allein unterwegs zu sein. Eine komische Schattenfigur verfolgt die beiden.

My Father My Son könnt ihr entweder allein oder im Multiplayer (lokal & online) bestreiten und so in spannenden Geschicklichkeitssequenzen um das Überleben des Duos kämpfen. Es gilt die unterschiedlichen Fähigkeiten von Vater und Sohn zu kombinieren. Nur mit vereinten Kräften kann die Insel weiter erkundet werden.

Während der starke und große Vater große sowie schwere Hindernisse aus dem Weg räumen kann, ist der Sohn in der Lage sich durch schmale Wege zu zwängen sowie Kletteraktionen zu übernehmen.

Auch in weniger brenzlichen Situationen müssen Vater und Sohn verschiedene Rätsel lösen, um sich auf der geheimnisvollen Insel zurecht zu finden. Dabei beeinflusst euer Spielstil die individuellen Schicksale von Vater und Sohn. Wie die Reise für die beiden endet, entscheidet ganz allein ihr.

Welche Gestalten treiben sich auf der Insel herum?



Die Artwork zum Spiel verspricht auf jeden Fall, dass auf dieser Insel mehr vor sich geht, als man zunächst glauben möchte. Davon zeugen auch verschiedene Auto- und Flugzeugwracks, die man bereits im Trailer sehen kann.

My Father My Son: Familientherapie im Videospiel

Blinkclick Games möchte mit diesem Spiel vor allem etwas Familientherapie betreiben. Weil familiäre Beziehungen nicht immer die leichtesten sind, empfehlen die Entwickler dieses Survival-Abenteuer gemeinsam mit einem Familienmitglied auszuprobieren. Dabei thematisiert Blinkclick Games explizit den Lockdown und möchte so die Möglichkeit bieten gemeinsam mit der Familie Zeit zu verbringen – egal wie weit man voneinander entfernt ist.

My Father My Son soll im nächsten Jahr für den PC erscheinen. Anschließend sollen Versionen für die Nintendo Switch sowie die PlayStation und Xbox veröffentlicht werden. Dabei sollen sowohl Last-Gen- als auch Next-Gen-Konsolen bedient werden.