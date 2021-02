Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Seid ihr bereit für eine besonders Action geladene Hetzjagd bei Red Dead Online? Dann ladet eure Gewehre nach und macht euch bereit für eine Hardcore-Version von Head for the Hills.

In dieser Woche profitieren außerdem die Händler-Rollen von großzügigen Boni. Aber auch die gesamte Community darf sich wieder über vielseitige Rabatte bei Wheeler, Rawson & Co freuen.

Es gibt die Flüchtenden und die Jäger, beide haben nur begrenzte Möglichkeiten ihr Ziel zu verwirklichen. Damit ist der Plot für eine abenteuerliche Hetzjagd schon erzählt. In Head for the Hills besitzen die Flüchtenden keine Items, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. Viel Glück und ein ausgebuffter Fluchtplan sind von Nöten. Doch auch die Jäger können von keinen ihrer Fähigkeitskarten Gebrauch machen, um ihre Beute zu Fangen. Sie können sich nur auf ihre Zielgenauigkeit und Stärke verlassen.

Könnte das genau das richtige für euch sein, um dem tristen Lockdown mit etwas Nervenkitzel zu entfliehen? Dann macht mit. Bis zum Ende der Woche gibt es für beide Seiten dieser extremen Partie Fangen doppelte XP.

Boni für Händler

Einblicke in die Kopfgeldjäger-, Händler- & Sammler-Rollen

In dieser Woche können sich Händler eine goldene Nase verdienen. Stürzt euch ins Geschehen und erhaltet einen Gutschein für 25 kostenlose Händlerwaren. Weiterhin erhaltet ihr für alle Händler-Verkaufsmissionen 50% mehr RDO$. Außerdem gibt es einen Rabatt von 40% auf Händler-Rollengegenstände der Stufen Etabliert und Anerkannt, wenn ihr bis zum 8. Februar zwei Verkaufsmissionen abschließt.

Für alle Unentschlossenen empfiehlt es sich über die Händler-Rolle nachzudenken. Denn alle Neuzugänge sparen in dieser Woche fünf Goldbarren beim Kauf eines Schlachttischs. Auch der Umzug des Lagers findet für alle Bewohner des Grenzlands kostenlos statt.

Rabatte & Limitierte Ware



In dieser Woche gibt es beim Gemischtwarenhändler unseres Vertrauens sowohl limitierte Ware als auch wieder verschiedene Rabatte. In dieser kleinen Übersicht könnt ihr euch ansehen, wonach ihr diese Woche die Augen aufhalten müsst.

Limitierte Waren Morgenfrack

Charro-Jacke

Benbow-Jacke

Concho-Hose

Ortega-Weste

Calhoun-Stiefel

Manteca-Hut

Kosakenmütze

Waldlandhandschue Rabatte 40% Rabatt auf Lagerstile, Lagerhunde, Lagerflaggen und Cripps‘ Outfits

40% Rabatt auf den Jagdwagen,

den großen & mittelgroßen Lieferwagen

den großen & mittelgroßen Lieferwagen 30% Rabatt auf alle Arbeitspferde

30% Rabatt auf alle Gewehre

Zusammengefasst steppt in den nächsten Tagen bei Red Dead Online der Bär. Deshalb wünschen wir euch viel Spaß in dieser aufregenden Woche!