Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön! Willkommen bei Essex: The Whale Hunter. Der polnische Entwickler 3T Games und der Publisher Ultimate Games S.A. haben diesen Walfang-Simulator heute angekündigt. Allerdings soll er erst in zwei Jahren erscheinen. Dann sollen aber sämtliche Gamer an PCs und Konsolen in die Welt des Walfangs eintauchen.

Willkommen in Nantucket im 19. Jahrhundert! Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines angehenden Waljägers. Eure Aufgabe besteht darin, eine vernünftige Crew zusammenzustellen, euer Schiff regelmäßig zu warten sowie – oh Wunder! – Wale zu jagen. Damit einhergehend müsst ihr auch Handel betreiben und wertvolle Ressourcen tauschen.

Eine lange Seereise (oder Abenteuerfahrt) wie diese möchte wohl bedacht sein. Der Erfolg eurer Reise hängt daher von euren Planungen auf dem Festland ab. Das richtige Schiff, die richtige Mannschaft, alles möchte sorgfältig ausgewählt werden.

Inspiriert von Herman Melvilles Roman Moby Dick schickt euch Essex: The Whale Hunter auf eine Reise. Erkundet den Atlantik und macht das Meer zu eurer Heimat. Spannt die Segel und macht euch bereit für ein Seeabenteuer, das euch in eine längst vergangene Zeit entführt.



Wir werden euch zu weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.