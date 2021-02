Please enable JavaScript



Endlich hat der Online-Multiplayer Chivalry 2 ein Release-Datum. Ab dem 8. Juni könnt ihr in der Egoperspektive im Mittelaltersetting gegen 63 andere Gamer in die Schlacht ziehen.

Wie Entwickler Torn Banner heute bekannt gegeben hat, ist es endlich bald soweit. Dann steht nichts mehr zwischen euch und einer epischen Mittelalter-Schlacht. Der Entwickler verspricht ein cineastisches Abenteuer, wenn ihr auf eurem edlen Ross durch ein Kriegsfeld reitet und währenddessen Pfeilhagel auf euch niederprasseln. Steckt Dörfer in Brand, metzelt niedere Höflinge nieder und erobert gemeinsam mit eurem Militär die Karte.

Um eurem edlen Ritter auch im Characterplay auszubauen, stehen euch nun viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung. Tausende neue Voice-Lines lassen euch immer den richtigen Kommentar zu richtigen Zeit finden. Auch mitreißende Sounds sowie andere Effekte sorgen dafür, dass euch ein immersives Game-Erlebnis erwartet. Markerschütterndes Klirren von Metall und die Schreie eurer Kameraden lassen euch das Geschehen aus nächster Nähe erleben.

Auch das Kampfsystem ist überarbeitet worden, um euch schnellere und flüssigere Aktionen im Kriegsgetümmel zu ermöglichen. Somit stehen euch mehr Optionen im Kampf offen, wodurch ihr eurem strategischen Geschick freien Lauf lassen könnt.

Chivalry 2 soll außerdem vom 26. bis zum 29. März in die Closed-Beta-Phase gehen. So können Gamer am PC (Epic Games Store), an der PlayStation 4, an der PlayStation 5, an der Xbox One und der Xbox Series X|S einen ersten Eindruck bekommen. Die Crossplay-Funktion ermöglicht ebenfalls Plattform übergreifendes Spielen.

Für 39,99€ könnt ihr das Hauptspiel für den PC bereits vorbestellen.