Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Monsterparty von Capcom geht endlich in die nächste Runde! Denn Ghosts n‘ Goblins Resurrection erscheint am 25. Februar auf der Nintendo Switch. Diese Neuauflage kombiniert die Features ihrer beiden Vorgänger und sorgt so für doppelt so vielen Spaß.

Ein munteres Treiben könnt ihr bald auf der neusten Konsole von Nintendo erleben. Auch wenn vieles von Ghosts ’n Goblins und Ghouls ’n Ghosts inspiriert ist, wurde mit diesem Teil etwas völlig Neues geschaffen. In einem illustren Gedicht stimmt uns Capcom auf die Story von Ghosts ’n Goblins Resurrection ein. Zusammengefasst geht es um den wackeren Ritter Arthur, der die Prinzessin seines Herzens aus den Klauen des finsteren Dämonen Königs befreien muss. Betretet das Reich der Dämonen und räumt ordentlich auf!

Auch wenn die Wiederauferstehung viel Neues mit sich bringt (wie eine überarbeitete Grafik), bleibt trotzdem Vieles beim Alten. Das Gameplay ist zum Beispiel genau so simpel gestaltet wie in den anderen beiden Teilen. So ist der Spielspaß auch in einer größeren Gruppe garantiert.

Die vier Pfade von Ghosts n‘ Goblins

Um euch aber eine gewisse Herausforderung zu geben und euch zum Wiederspielen einzuladen, könnt ihr die Handlung von Ghosts n‘ Goblins auf vier verschiedenen Pfaden durchschreiten.

Page Ihr seid unsterblich! Reißt dem Spiel den Popo auf! Einige Handlungsstränge bleiben euch verwährt. Knappe Probiert eure krassen Skills aus! Das Spiel ist noch nicht so hart zu euch. Ritter Es wird schon schwieriger! Vielleicht sollten Erfahrene sich hier ran wagen. Legende Macht euch bereit regelmäßig zu sterben.

Natürlich braucht ihr ein gewisses Arsenal an Waffen und anderen Fähigkeiten, um im Spiel überleben zu können. Deshalb könnt ihr in diesem Abenteuer bis zu acht Waffen finden. Aber Arthur kann nicht nur mit reiner physischer Stärke aufwarten. Denn der tapfere Ritter beherrscht nun auch Magie! Mit verschiedenen Zauberformeln könnt ihr euren Gegnern nun zusätzlich Stress machen.

Die Magie des Thunderstorms

In 10 Tagen geht die Jagd endlich los! Begleitet Arthur auf seinem Abenteuer und metzelt mit ihm gemeinsam eine Reihe furchterregender Dämonen ab! Für 29,99€ könnt ihr euch Ghosts n‘ Goblins Resurrection jetzt schon vorbestellen.