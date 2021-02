Please enable JavaScript



Ein aufregendes Jahr bricht für Hello Games und No Man’s Sky an. Denn ab heute steht das Companions Update jedem Spieler kostenlos zur Verfügung. Die einsamen Tage im endlosen Universum sind damit gezählt.

Die verschiedenen Lebewesen, die sich auf den unzähligen Planeten in No Man’s Sky tummeln, sind faszinierend, bunt und einzigartig. Deshalb lässt das neue Companions Update euch endlich auf eine neue Weise mit ihnen in Kontakt treten. Denn ab sofort könnt ihr die verschiedenen Spezies zähmen, trainieren und euch sogar mit ihnen verständigen. Außerdem steht es euch frei mehr von euren neuen Begleitern zu züchten.

Ab sofort seid ihr in der Lage mit den gezähmten Lebewesen besonders enge Bande zu schmieden. Sie werden euch nicht nur als treue Begleiter dienen, sondern auch ihre Fähigkeiten nutzen, um euch in verschiedenen Situationen zu assistieren. Wenn ihr euch gut um eure Begleiter kümmert, werden sie Eier legen, die ihr mit Hilfe des Ei-Sequenzers genetisch verändern könnt. So züchtet ihr Arten mit besonderen Features, deren Eier gute Tauschobjekte abgeben.

Der richtige Umgang ist entscheidend

Bei der Erziehung eurer Begleiter entscheidet ihr über ihren Charakter. Zum Teil besitzt jede Spezies besondere Charaktermerkmale. Aber auch die unterschiedlichen Ökosysteme sowie eure persönliche Beziehung zu ihnen werden ihre Persönlichkeit beeinflussen. Während ihr auf gemeinsamen Abenteuern unterwegs seid, könnt ihr sie streicheln, füttern und sogar mit ihnen spielen. Euer Verhalten ihnen gegenüber beeinflusst auch ihr Verhalten gegenüber anderen Reisenden und deren Begleitern. Also seid gute ähhh… Alieneltern!

Wenn ihr ein Lebewesen zähmt, formt sich ein neurales Band zwischen ihnen und dem Exosuit. So können die Gedanken eurer Begleiter direkt übersetzt werden. So könnt ihr mit euren Begleitern ins Gespräch kommen und ein enges Band zu ihnen formen.

Besonders gute Neuigkeiten gibt es noch für alle Reisenden an der PlayStation 4. Denn das neue Update sorgt auch für verbesserte Lade- und Warp-Zeiten. Im Laufe des Jahres hat Hello Games noch mehr Updates für No Man’s Sky geplant. Wir werden euch natürlich über weitere Neuigkeiten auf dem Laufenden halten. 😉