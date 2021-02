Please enable JavaScript



Bis zuletzt blieb es spannend um die Frage, wer sich denn jetzt denn Rennprofi Codemasters unter den Nagel reißen würde. Doch heute Nachmittag fiel endlich der Hammerschlag und EA verkündete über Twitter seinen Sieg. Ab sofort sind EA und Codemasters eine glückliche Familie – mit einem großen Interesse am Motorrennsport.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

Mit dem Slogan Welcome to the home of Racing Games läuten EA und Codemasters eine neue Ära ein. Während Electronic Arts schon in der Vergangenheit mit Titeln wie Need for Speed und Burnout Aufsehen erregte, machte auch Codemasters von sich Reden. Das Entwicklerteam aus Großbritannien machte sowohl mit der Dirt-Reihe als auch mit der F1-Reihe auf sich aufmerksam.

Wie wir bereits im letzten Jahr berichtet haben, war der Deal zwischen EA und Codemasters schon so gut wie besiegelt. Jetzt stand der große Gaming-Konzern zu seinem Wort. Die 1,2 Milliarden Dollar wanderten über die Ladentheke und Codemasters damit in den Rennstall von EA.

Screenshot des Logos auf der Website Quelle: Codemasters Website

Mit diesem Experten für Rennspiele an der Seite kann EA seine Dominanz in dieser Kategorie des Gaming-Marktes weiter ausbauen. Eine Revolutionierung der Motorrennspiele zeichnet sich am Horizont ab. Wir sind gespannt, wie die beiden Unternehmen den Pixel-Asphalt zukünftig zum Glühen bringen.