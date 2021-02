Gestern Abend um 23 Uhr fand die neuste Ausgabe Nintendo Direct statt. Für alle Fans der Nintendo Switch bedeutete das ein Stall voller Neuigkeiten! In diesem Beitrag geben wir euch eine Zusammenfassung der Ereignisse.

Wir stellen euch im Folgenden die Spiele in der Reihenfolge ihres Erscheinens vor. Also packt den Kalender aus und markiert euch eure Favouriten.

Baldige Erscheinungen

Ab sofort: Neue Schlachten bei Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung

Ebenfalls ab sofort: 32 Arcade-Spiele von Capcom

25. Februar: Ghosts ’n Goblins: Resurrection

Auch 25. Februar: Super Mario Bros. – Update bei Animal Crossing: New Horizons

26. Februar: Bravely Default II

Ab März: Super Smash Bro. Ultimate Erweiterung mit Pyra/Mythra von Xenoblade Chronicles 2

Ebenfalls ab März: Apex Legends

16. März: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

19. März: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Auch 19. März: Hades

24. März: Tales from the Borderlands

26. März: Monster Hunter: Rise

15. April: SaGa Frontier Remastered

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse Quelle: Nintendo

Ab Mai auf der Nintendo Switch

14. Mai: Famicom DetectiveClub: The Missing Heir & Famicom DetectiveClub: The Girl Who Stands Behind

21. Mai: Miitopia

Auch 21. Mai: Knockout City

28. Mai: World’s End Club

4. Juni: DC Super Hero Girls: Teen Power

10. Juni: Ninja Gaiden Master Collection

24. Juni: Legend of Mana

25. Juni: Mario Golf Super Rush

16. Juli: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

27. August: No More Heroes 3

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Quelle: Nintendo

Noch undatierte Erscheinungen

Sommer: Outer Wilds Samurai Warrios 5 Fall Guys



Winter: Neon White

Im Laufe des Jahres: Star Wars: Hunters

2022 Project Triangle Strategy (Arbeitstitel) Splatoon 3



Fall Guys

Die neuste Ausgabe Nintendo Direct verspricht viel Abwechslung in den kommenden Monaten. Darüber hinaus kündigte man auch an, dass die Arbeiten zu einem Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits begonnen hätten. Im Laufe des Jahres sollen es weitere Informationen dazu geben.