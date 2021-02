Taxi drivers, start your engines! Morgen startet an den Konsolen eine actionreiche Fahrt durch New Yellow City. Mit Taxi Chaos von Lion Castle bringt ihr den Wahnsinn der Personenbeförderung nach Hause.

Tut, tut! Wann geht’s denn hier endlich weiter?! Ja schon ab morgen, liebe Taxifahrer! Holt eure Passagiere an bestimmten Plätzen in der Stadt ab und bringt sie so schnell wie möglich an ihren Zielort. Sind die Straßen zu langsam? Dann fahrt einfach durch Parks oder über andere Autos hinweg. Lasst euch nicht vom üblen Stadtverkehr aufhalten!

Angelehnt an die klassischen Taxi-Arcade-Spiele geht es bei Taxi Chaos darum, so verrückt wie möglich durch die Straßen von New Yellow City (NYC) zu rasen. Denn nur wer etwas wagt, wird auch entsprechend belohnt. Wenn ihr euch genug zusammengespart habt, könnt ihr eure Taxiflotte erweitern. Von dem klassischen gelben Taxi bis zum Muscle-Car, mehr Autos liefern euch mehr Möglichkeiten im Stadtverkehr voran zu kommen.

Im PlayStation.Blog gibt der Marketing Director von Lion Castle, Valentijn van der Lende, einen ausführlichen Einblick auf den Entwicklungsprozess hinter Taxi Chaos. In diesem Beitrag erklärt er, wie sich das Entwicklerteam von der Taxistadt New York City inspirieren und verschiedene Elemente der Stadt ins Spiel einfließen ließ.

Gamer an der PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, schnallt euch an und freut euch morgen auf eine aufregende Taxifahrt!