Hände hoch, wer von euch hat noch keine PlayStation 5? Wahrscheinlich stehen viele von euch noch in der Warteschlange und warten auf ihre Next-Gen-Konsole von Sony. Doch jetzt scheint es endlich wieder gute Nachrichten zu geben. Denn bald gibt es PS5-Bundles bei Media Markt zu kaufen. Diese enthalten entweder Spiele oder zusätzliche Hardware.

Es zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont des Wartens ab. Wenn man gerade nach PS5-Bundles bei Media Markt im Online Store sucht, freut sich das Konsolen-Herz. Auch wenn zur Zeit keine Lieferungen möglich sind, hat Media Markt zumindest mal ein eine kleine Auswahl an PlayStation 5-Bundles im Sortiment. Doch nicht nur Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla oder Marvel’s Spider Man – Miles Morales können in Kombination mit der Next-Gen-Konsole gekauft werden. Es gibt auch Bundles mit zusätzlicher Hardware wie einem zweiten Controller oder einer Kamera.

Leider wissen wir nicht genau, wann die Bundles zum Verkauf bereit stehen werden. Aber die Vermutung liegt nahe, dass diese Bundles vor allem Scalpern den Weiterverkauf erschweren sollen. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch allzu gut an gewisse Bilder, in denen kleine Berge von PS5-Verpackungen sich türmten. Sclaper kauften zu den jeweiligen Release-Dates Berge an Konsolen auf, um sie selbst für einen viel höheren Preis zu verkaufen. Scheinbar möchte Media Markt mit dem Bundle-Angebot genau das verhindern.

Werft hier einen Blick in den Media Markt Online Store und merkt euch euren persönlichen Top Deal vor. Wir hoffen für alle Wartenden, dass ihr bald eure eigene PlayStation 5 in den Händen halten könnt.