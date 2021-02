Gestern Abend fand die Veranstaltung State of Play statt, in der Sony alle Neuigkeiten für die PlayStation 4|5 vorstellte. Wir geben euch heute eine kleine Zusammenfassung der gestrigen Ereignisse.

Während des dreißigminütigen Streams konnten sich Zuschauer über insgesamt 10 Neuigkeiten informieren. Im Folgenden geben wir euch eine Zusammenfassung über diese Updates und Neuerscheinungen.



Final Fantasy VII Remake Integrade

Am 10. Juni könnt ihr euch nochmal auf die Reise durch Final Fantasy VII Remake Integrade begeben. Das Spiel ist für die PS5 optisch aufgewertet worden, um den 4K-Anforderungen der Next-Gen-Konsole gerecht zu werden.

Außerdem gibt es einen Fotomodus sowie eine neue Episode, in der Yuffie als Protagonistin auftritt.

Deathloop

Als nächstes konnten wir uns den neuen Trailer von Deathloop zu Gemüte führen. In diesem dreiminütigen Video zeigte uns Activision einige Gameplay-Ausschnitte.

In Deathloop spielt ihr Colt. Weil er an Amnesie leidet, kann er sich nur an die jüngsten Ereignisse aus der Gegenwart erinnern. Gefangen in einer Zeitschleife erlebt Colt ständig den gleichen Tag. Um von der Insel Black Reef entkommen zu können, muss er sich so gut wie möglich an die voran gegangenen Tage erinnern. Denn nur mit diesem Wissen kann er dem ständigen Déjà-vu entkommen. Ab dem 21. Mai könnt ihr euch in den Murmeltier-Tag-Shooter stürzen.

Kena: Bridge of Spirits

Lange hat die Community auf Neuigkeiten zu Kena: Bridge of Spirits gewartet. Nun konnte Sony endlich neue Infos liefern. In dem aktuellsten Trailer stoßt ihr auf neue Gegenden, neue Charaktere und erfahrt sogar etwas über das Gameplay. Ab dem 24. August könnt ihr endlich selbst ins Abenteuer einsteigen und euch verzaubern lassen.

Oddworld: Soulstorm

Ab dem 6. April könnt ihr den zweiten Teil der Oddworld-Reihe entdecken. In Oddworld: Soulstorm schlüpft ihr wieder in die Rolle des Mudokons Abe. In einer 2,9D-Umgebung könnt ihr eine bizarre Umgebung erkunden, die euch mit ihrer atemberaubenden Grafik zum Verweilen einlädt.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Im Laufe der letzten Jahre hat sich um das Five Nights at Freddy’s-Franchise eine regelrechte Fangemeinde geschafft. Mit Five Nights at Freddy’s: Security Breach meldet sich dieser Klassiker wieder zurück. Während des State of Play konnten wir einen Blick auf den Gameplay-Trailer werfen. Im Laufe des Jahres erscheint die Pizza-Party auf der PS5.