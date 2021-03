Please enable JavaScript



Kennt ihr Liebe auf den ersten Blick? So ging es mir heute beim Anschauen eines Trailers. Weil dieses Puzzlespiel am heutigen Tage erscheint (und weil es einfach wunderschön ist), stelle ich euch in diesem Beitrag das Indie-Game Maquette vor. Hinter diesem grafischen und atmosphärischen Augenschmaus steckt Entwickler Graceful Decay und Publisher Annapurna Interactive.

Willkommen in der rekursiven Welt von Maquette, in der die Größe sehr wohl eine Rolle spielt. Während ihr eine modellierte Welt erkundet, erfahrt ihr gleichzeitig mehr über den Beziehungsverlauf von Kensi und Michael. Die beiden lernen sich in einem Café kennen und lieben.

In der szenesisch ansprechenden Welt entdeckt ihr, dass jeder alles riesisg und winzig zu gleich ist. Je weiter ihr euch vom Zentrum dieser Welt entfernt, desto größer wird eure Umgebung. Alles beginnt mit einer recht großen Modellversion eurer Umgebung. Doch entfernt ihr euch weiter von eurer größengerechten Version, wartet eine noch größere Welt auf euch. In dieser seit ihr ein Zwerg, der durch „kleine Risse“ im Boden in dunkle Abhänge fallen kann.

Während ihr euch durch logisches Denken einen Weg durch diese zauberhaft gestaltete Welt bahnt, erfahrt ihr mehr über Kensis und Michaels Beziehungsdynamik. Die beiden Trailer lassen uns zunächst den Beginn der Beziehung erleben. Später scheinen unsere beiden Protagonisten eine Krise zu durchleben, in der ihre Liebe auf die Probe gestellt wird.

Ob die beiden zusammen bleiben und wieso sich diese Beziehung so entwickelt, könnt ihr ab heute erfahren. Falls ihr nun auch so schock-verliebt seid wie ich, könnt ihr im Laufe des Tages das Puzzle-Spiel auf Steam sowie der PlayStation 4|5 für 17,99€ ausprobieren.