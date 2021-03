Please enable JavaScript



Mystische Fantasie trifft auf Survival-Action in Song in the Smoke. Heute hat das Entwicklerstudio 17-BIT sein neustes Projekt enthüllt. Hinter der epischen Kunst dieses VR-Erlebnisses steht kein geringerer als Katsuya Terada. Der japanische Künstler zeigte bereits sein Können in Spielen wie The Legend of Zelda, Blood: The Last Vampire und The Monkey King.

Eine dreiköpfige Eule weckt euch – und das Abenteuer geht direkt los. In Song in the Smoke taucht ihr in eine mystische Welt ein, die aus acht Bereichen besteht. Große Wälder, gefrorene Höhen sowie uralte Täler beherbergen eine Menge an Geheimnissen, die ihr entdecken müsst. Während eurer Reise müsst ihr um euer Überleben kämpfen. Denn Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Medizin und Unterschlüpfe müsst ihr selbst bauen und herstellen.

Doch in den Tiefen dieser Welt seid ihr nicht allein. Denn bei diesem Kampf ums Überleben stellt sich immer die gleiche Frage: Seid ihr Jäger oder Gejagte? Wenn ihr diese Frage für euch entscheiden möchtet, müsst ihr eure Waffen (Bogen & Keule) einsetzen und damit sowohl jagen als auch verteidigen.

Jake Kazdal, Gründer und Kreativchef von 17-BIT, äußert sich zu diesem Survival-Adventure, das euch durch das VR-Feature ein neues Spielerlebnis ermöglicht:

Song in the Smoke ist anders als alles, was wir vorher gemacht haben und dieser Titel ist unser bisher Ambitionierteste. Die Erfahrung ist komplett immersiv und fordernd, der Wald um dich herum erscheint lebendig durch die Extradimension, die VR bietet. Wir sind so stolz, dass wir ein solch intensives Abenteuer anbieten können, das nur so funktioniert, es hätte nicht anders gemacht werden können.

Song in the Smoke soll noch in diesem Jahr für PlayStation VR, Oculus Rift und Oculus Quest erscheinen. Wenn ihr auf weitere Informationen zugreifen möchtet, könnt ihr die offizielle Game-Seite besuchen.