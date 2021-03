Please enable JavaScript



Die aktuelle Situation sorgt dafür, dass wir nicht wie gewohnt zu Massenveranstaltungen gehen können. Stattdessen finden nun viele Events im Internet statt. Auch die FMX wird in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. Mai online abgehalten. Ab sofort beginnt der Ticketverkauf der FMX und erlaubt euch damit an dieser besonderen Onlineveranstaltung teilzunehmen.

In diesem Mai findet die FMX 2021 unter dem Motto Reimagine Tomorrow statt. In diesem Leitthema geht es darum, wie die Arbeit im multimedialen Bereich im letzten Jahr auf eine noch nie dagewesene Weise gestört worden ist. Deshalb ist jeder in der Branche dazu gezwungen worden sich neu zu erfinden. Das wirft die Frage auf, wie die Zukunft der multimedialen Branche aussehen wird. Diese Diskussionsfrage steht im Mittelpunkt der diesjährigen FMX.

Wie bereits erwähnt, hat der Ticketverkauf der FMX nun begonnen. Während Studenten die Tickets für 60€ erwerben können, müssen andere andere Teilnehmer 120€ bezahlen. Obwohl das Event Anfang Mai stattfindet, könnt ihr die Tickets bis zum 30. Juli 2021 kaufen. Denn erst am 31. Juli 2021 verfallen sie, was vielen Interessierten die Möglichkeit bietet sich die diesjährige FMX zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

In diesem Jahr könnt ihr einen besonderen Einblick hinter Jim Knopf und die Wilde 13, Baba Yaga, Over the Moon und viele andere Projekte bekommen. Mehr dazu könnt ihr hier erfahren.