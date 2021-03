Please enable JavaScript



Der Kampf geht weiter und Sony „versucht“ die PS5 an die Leute zu bringen. Deshalb startete bereits am 2. März die PS Plus Trophy Challenge. Wer die Herausforderung meistert, erhält einen Sofortgewinn sowie die Möglichkeit eine PlayStation 5 zu gewinnen.

Na, wer von euch hat immer noch keine PlayStation 5? Wenn ihr zumindest eine kleine Gewinnchance auf eine haben möchtet, könnt ihr euch einer neuen Herausforderung stellen. Diese nennt sich die PS Plus Trophy Challenge.

Die PS Plus Trophy Challenge: So läuft sie ab

Wollt ihr auch an der Challenge teilnehmen? Wir haben hier einen simplen Verlauf für euch zusammengestellt. Für weitere Informationen könnt ihr die offizielle Seite zu dem Wettbewerb aufsuchen.

Holt euch die PS Plus Spiele aus dem PlayStation Store

– Final Fantasy VII Remake

– Remnant: From the Ashes

– Farpoint (VR)

Sammelt bis zum 5. März mindestens 15 Trophäen

(Dabei ist egal, wie viele Trophäen ihr euch in den einzelnen Spielen schnappt)

Freut euch über ein Avatar-Pack & nehmt am Gewinnspiel um die PS5 teil



Klingt doch an sich ganz simpel oder? Wenn einige von euch kein PS Plus besitzen, aber sich ein Abo für diese Herausforderung zulegen möchten, haben wir nur ein Wort für euch: Stopp! Denn im FAQ-Bereich der Challenge lässt sich folgender Paragraph finden:

Leider zählen bereits gesammelte Trophäen in den Spielen nicht. Solltet ihr also in einem (oder mehreren) dieser Spiele einen Platin-Status erreicht haben, könnt ihr nur über die anderen Spiele euer Glück versuchen. Es geht ausschließlich um neue Trophäen, die ihr im Zeitraum bis zum 5. April erhaltet.

Was haltet ihr von dieser PS Plus Trophy Challenge? Werdet ihr euer Glück versuchen? Teilt es uns auf unseren Social Media-Kanälen mit.