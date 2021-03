Please enable JavaScript



NIS America verkündet das offizielle Veröffentlichungsdatum von Disgaea 6: Defiance of Destiny. Das sehnlichst erwartete nächste Disgaea-Abenteuer erscheint am 29. Juni 2021 für Nintendo Switch. Vier Charaktere aus den Vorgängern werden mitsamt ihrer Geschichte als Bonus-Inhalt Teil der Release-Version werden: Adell, Rozalin, Girl Laharl und Asagi.

Im Mittelpunkt von Disgaea 6: Defiance of Destiny steht Zed, ein überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Gefahr ist im Verzug, als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht. Zed muss alle seine Kräfte sammeln – seine einzigartige Fähigkeit, Super Reincarnation, ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohnern der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann.

Disgaea 6: Defiance of Destiny verbindet ein düsteres Abenteuer mit einer mitfühlenden Story sowie unglaublich taktischen Kämpfen, inklusive völlig neuer Gameplay-Elemente, die so bislang in noch keinem Titel der Disgaea-Reihe enthalten waren. Dank der neuen Features werden sich Frischlinge schnell in der Netherworld zurechtfinden und auch alte Disgaea-Hasen werden eine wahrlich bemerkenswerte und einzigartige Reise vor sich haben. Spezialattacken und eine Reihe verbündeter Einheiten sowie Auto, Retry und Replay-Funktionen sorgen für die passende Herausforderung für Hardcore- als auch Casual-Spieler – das Spielgeschehen kann kinderleicht angepasst werden. Laufen die Dinge wider Erwarten doch nicht wie geplant, kann Zed mit der Super Reincarnation erneut in den Kampf einsteigen – solange, bis er etwas erfolgreicher war: Garantiert für jeden Spieler ein grandioses Netherworld-Erlebnis!

Features:

Vom Grab zum Ruhm: Hilf Zed dabei, seinen Status zu verbessern, und fordere einen Gott der Zerstörung heraus. Triff auf verrückte Charaktere, erkunde die chaotische Welt und entdecke die Kraft und Entschlossenheit, die in der familiären Bande steckt.

Unsterblich und unaufhaltsam: Erlebe over-the-top taktische Kämpfe mitsamt unglaublichen Spezialattacken und einer Vielzahl verbündeter Charaktere, die zur Wahl stehen. Wenn die Dinge zu haarig werden, ist Super Reincarnation ein idealer Weg, die Dinge erneut anzupacken.

Eine Netherworld für jedermann: Spiel zu Hause, unterwegs oder wo auch immer! Einstellbare Gameplay-Features, etwa Auto, Retry und Replay, lassen neue und alte Spieler ihr Abenteuer individuell und nach Wunsch anpassen. Der Disgaea-Einstieg war noch nie einfacher!

Disgaea 6: Defiance of Destiny erscheint am 29. Juni 2021 für Nintendo Switch.