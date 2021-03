Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Na, wer von euch hat heute am Monster Hunter Online Event teilgenommen? Wenn ihr nicht dabei gewesen seid, geben wir euch ein kleines Update. Denn es gibt endlich Neuigkeiten zu Monster Hunter Stories 2!

Endlich gibt es einen neuen Trailer, endlich gibt es eine Hintergrundgeschichte, endlich gibt es ein Releasedate! Lauter tolle Enthüllungen regneten an einem Nachmittag auf uns nieder und wir können euch nach fünf Monaten des Wartens endlich ein paar Informationen liefern.

Schon der Trailer von Monster Hunter Stories 2 verrät, dass dieses Spiel anders wird als die anderen. Gleiches Setting, anderer Zeichenstil, anderes Konzept. Denn in diesem Abenteuer arbeiten die Dörfer mit den Monstern zusammen.

Euer Dorf Mahana geht eine enge Bindung zu seinen „Monsties“ ein. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines Monster-Rider. Diese züchten Monster, ziehen sie auf und kämpfen mit ihnen Seite an Seite. Wie euer Rider aussieht und welches Geschlecht er haben soll, ist allein euch überlassen.

Ihr verbündet euch mit mit dem Wyverianer-Mädchen Ena, die euch ein Rathalos-Ei überreicht. Das Monster darin soll angeblich eines Tages die Welt zerstören. Außerdem gehören der Felyne Navouri und eure Mentorin Kayna zu eurem Team.

Aus eurem Ei schlüpft schließlich der Ausmerzflügel-Ratha, der mit einem Flügelschlag die Welt vernichten soll. Zwar hat das kleine Monstie Flügel, die es zu Beginn allerdings noch nicht nutzen kann.

Die Welt ist in Aufruhr, weil die Rathalos nach und nach verschwinden. Um herauszufinden was genau da vor sich geht, begibt sich eure Gruppe auf eine Reise durch vier Gebiete.

Die Insel Hakolo

Euer Heimatdorf Mahana

Das weitläufige Gebiet Alcala

Das Walddorf Rutoh Quelle: Offizielle Website

Natürlich sind nicht alle davon begeistert, dass ihr das unheilbringende Monster wirklich ausbrüten und aufziehen möchtet. Deshalb ist eure Reise mit vielen verschiedenen Hürden übersäht, die ihr mit eurer Abenteurergruppe überwinden müsst. Was euch am Ende eurer Reise erwarten wird?

Gamer an der Nintendo Switch und am PC werden es am 9. Juli herausfinden. Wenn ihr mehr über Vorbestellervorteile oder amiibo-Figuren herausfinden möchtet, besucht doch die offizielle Website.