Ab dem 26. März könnt ihr nur dann ein Spiel bestehen, wenn ihr zusammenarbeitet. It Takes Two lässt euch in eine fantastische Welt eintauchen, in der ein Paar wieder zusammen finden muss.

Codys und Mays Beziehung liegt in Scherben. Als sie kurz vor ihrer Scheidung stehen, wünscht sich deren gemeinsame Tochter nichts sehnlicher, als dass die beiden wieder zusammenfinden.

Da verwandeln sich Cody und May plötzlich in die Puppen von Rose. Sie sind gefangen in einer fantastischen Welt, welche die gemeinsame Beziehung repräsentiert. Außerdem steht plötzlich der plappernde Beziehungsratgeber Dr. Hakim vor den beiden. Dieser steht den beiden zur Seite und will ihnen helfen die gestörte Beziehung wieder gerade zu biegen. Ob Cody und May gemeinsam die Welt ihrer Beziehung zum Besseren wenden können, werdet ihr gemeinsam mit einem Freund herausfinden können.

Egal ob ihr im Couch-Koop oder online miteinander zockt, die Welt von It Takes Two müsst ihr gemeinsam durchstehen, wenn ihr eine Beziehung retten möchtet. Dabei muss euer Kumpel (oder eure Kumpeline) nicht mal das Spiel besitzen. Über den Freunde-Pass könnt ihr ganz einfach jemanden einladen. Stürzt euch gemeinsam in ein metaphorisches Abenteuer und lernt eine neue Version des immersiven Gameplays kennen.

Entwickelt wurde diese besondere Beziehungserfahrung vom schwedischen Entwicklerstudio Hazelight. Das seit 2014 bestehende Studio erregte bereits im Jahr 2018 größeres Aufsehen, als sein erstes Koop-Game A Way Out mit dem BAFTA ausgezeichnet worden war. Es zeigt sich also, dass Koop-Spiele eine besondere Leidenschaft von Hazelight sind.

Ab dem 26. März können Gamer an der PlayStation 4|5, der Xbox One, der Xbox Series X|S und dem PC zu Paartherapeuten werden. Natürlich könnt ihr dieses Koop-Abenteuer jetzt schon für 39,99€ vorbestellen.