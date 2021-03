Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Stift ist mächtiger als das Schwert! Diese allgemein bekannte Volksweisheit trifft gut auf das narrative Abenteuer von Sketchbook Games und Modus Games zu. Lost Words: Beyond the Page ist bereits im letzten Jahr auf Google Stadia erschienen. Anfang April können auch Gamer an Konsolen und PC in dieses bezaubernde Abenteuer eintauchen.

Ab dem 6. April können auch Gamer am PC, der PlayStation 4, der Xbox One und der Nintendo Switch in die beiden Welten von Lost Words: Beyond the Page eintauchen. In diesem 2D-Abenteuer spielt ihr die kleine Izzy, die in ihrem Tagebuch nicht nur die Ereignisse ihres Alltags festhält. Gleichzeitig erzählt sie die Geschichte von dem Mädchen Robin, das in der Welt Estoria zu Hause ist. Leider ist die reale Welt nicht nur ein Märchen und Izzy muss auch mit Situationen konfrontiert werden, die alles andere als schön sind. Zum Glück kann sie in ihrem Tagebuch solche Momente verarbeiten, die wiederum Stoff für spannende Geschichten liefern.

In diesem narrativen Puzzle-Abenteuer agiert ihr nicht nur in der realen Welt, sondern auch auf den Seiten des Tagebuchs. Auf den beschriebenen Seiten müsst ihr die Macht der Wörter nutzen, um in der Geschichte voranzukommen. Am Ende jedes Kapitels erlebt ihr eine Welt, die über die Seiten des Tagebuchs hinaus geht. Dann taucht ihr nämlich in der magischen Welt Estoria selbst ein und müsst nun Robin helfen weiter die Welt zu erkunden. Aber gebt Acht! Ein gefährlicher Drache macht sich in der fantastischen Welt breit!

Lost Words: Beyond the Page – Profis am Werk

Die Handlung dieses fantasievollen Spiels stammt aus der Feder der renommierten Spielautorin Rhianna Pratchett, Tochter des Scheibenwelt-Autors Terry Pratchett. Außerdem arbeitete das Entwicklerteam mit Kinderpsychologen zusammen, um dem Spiel eine realistische und immersive Note zu verleihen. Das Ergebnis? Eine fantastische Welt gestaltet mit bunten Wasserfarben und kindlicher Imagination.

Um vorab schonmal in die zauberhafte Welt einzutauchen, könnt ihr die offizielle Game-Website besuchen. Die PC-Gamer unter euch können schon vor Release die kostenlose Demo-Version herunterladen.