Letztes Jahr haben wir euch das aufstrebende Entwicklerstudio vorgestellt. Jetzt rührt es ordentlich die Werbetrommel. Die neuen Merch-Artikel von Gunzilla sind praktische Alltagsgegenstände, die definitiv einige Blicke auf sich ziehen werden. Gleichzeitig sind noch einige Stellen bei dem Unternehmen unbesetzt.

Todschick in schwarz mit neongrünen Elementen – so können sich die Merch-Artikel von Gunzilla sehen lassen. Praktisch und alltagstauglich scheinen die verschiedenen Artikel auf jeden Fall schonmal zu sein. Wann sie allerdings zum Kauf bereit stehen, ist noch nicht bekannt.

Während der letzten Monate gab es leider noch keine Updates zum ersten Game des frischgebackenen Developers. Auf der offiziellen Website werden mit einer freundlichen Nachricht vertröstet, die uns versichert, dass sich das Warten lohne. Dann wollen wir uns in Geduld üben und auf Neuigkeiten warten.

Die Zukunft von Gunzilla

In der Zwischenzeit können Jobsuchende sich auf der Career-Seite von Gunzilla umsehen. Dort werdet ihr feststellen, dass es noch einige freie Stellen gibt. Bis Ende dieses Jahres möchte CEO Vlad Korolev alle wichtigen Positionen besetzen und so mit dem gesamten Team an der Entwicklung des ersten Spiels arbeiten. In einem Interview vom Januar äußert sich Korolev zu der Wichtigkeit eines angenehmen Arbeitsfeldes.

In unserer täglichen Arbeit und Kommunikation bei Gunzilla ermutigen wir unsere Mitarbeiter, ihre Meinung zu sagen, Ideen zu teilen und Bedenken zu äußern, ob groß oder klein. Sich in einem Umfeld akzeptiert zu fühlen und als Individuum und als Team zu gedeihen, das etwas Einzigartiges und Spaßiges schafft, ist das, was wir unterstützen. Daran erinnern wir alle bei Gunzilla immer wieder. Heute kann nur ein Team, in dem sich jeder sicher fühlt, er selbst zu sein, etwas wirklich Einzigartiges schaffen. – Übersetzt aus dem Englischen von der Gunzilla Interview-Reihe

Das klingt doch vielversprechend. Über weitere Entwicklungen des Shooter-Spezialisten werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.