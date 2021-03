Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„I love being a turtle!“ rief Michelangelo damals im ersten Teenage Mutant Ninja Turtles Film von 1990 aus. Jetzt melden sich die vier Schildkröten in einer retro Pixelgrafik zurück. TMNT: Shredder’s Revenge ist soeben angekündigt worden. Hinter dieser coolen Bekanntgabe stecken Entwickler Tribute Games und Publisher Dotemu.

KOWABONGA! Seid ihr bereit die Kunst des Ninjitsu nach Hause zu holen? Denn in TMNT: Shredder’s Revenge könnt ihr mit bis zu drei weiteren Ninjas in die Rollen von Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo schlüpfen.

Der Foot Clan macht sich unter der Führung des Shredder wieder in New York City breit! Natürlich liegt es an den Teenage Mutant Ninja Turtles die Stadt vor den gefürchteten Schurken zu retten. In guter alter Beat ‚em up-Marnier prügelt ihr euch mit den jeweiligen Kampftechniken der Turtles durch New Yorks Straßen.

Wie der Trailer schon verrät, erwacht in diesem Action-Abenteuer die Pixelgrafik der 80er Jahre wieder zu leben. Taucht ein in das New York der damaligen TMNT-Zeichentrickserie und erlebt die vier grünen Teenager mit dem frechen Mundwerken auf eine neue Weise.

Wann genau TMNT: Shredder’s Revenge erscheinen soll, hat Dotemu noch nicht bekannt gegeben. Bisher wissen wir auch nur, dass die Retro-Action für den PC erscheinen soll, wie ein Eintrag auf Steam bereits zeigt. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden. Lehnt euch also zurück und esst erstmal ’ne Pizza!