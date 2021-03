Please enable JavaScript



Letztes Jahr erschien das Mystery Game Tell Me Why von DONTNOD Entertainment. Das Entwicklerstudio hinter Life is Strange hat mit der Geschichte der Zwillinge Alyson und Tyler seinen Mystery-Trend fortgesetzt. Jetzt ist die erste der drei Episoden kostenlos erhältlich.



Nachdem Alyson und Tyler sich zehn Jahre lang nicht gesehen haben, treffen sie sich wieder, um ihr Elternhaus zu verkaufen. Doch bei ihrem Aufeinandertreffen stellen sie fest, dass in ihrer Kindheit nicht alles so abgelaufen ist, wie sie in Erinnerung hatten. Scheinbar liegt ein großes Mysterium über dem Haus in einer alaskanischen Kleinstadt, das nun endlich gelüftet werden muss. Nutzt die mentale Verbindung der zweieiigen Zwillinge und setzt eure widersprüchlichen Erinnerungen zusammen, um endlich Klarheit zu finden.

Während Gamer mit dem Xbox Game-Pass schon seit einer Weile kostenlos auf das Tell Me Why zugreifen können, haben nun auch Gamer am PC die Chance zumindest die 1. Episode kostenlos Spielen zu können. Falls euch die erste Episode nicht ausreichen sollte, könnt ihr die Vollversion des Spiels zu einem vergünstigten Preis für den PC erwerben. Falls ihr Interesse habt, solltet ihr bald zuschlagen. Die Rabattaktion läuft bald ab.