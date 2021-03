Please enable JavaScript



Rockstar lässt es in dieser Woche doppelte Belohnungen bei GTA Online regnen. Egal ob Attentatsmissionen, Verwandlungsrennen, Konkurrenzkämpfe oder Hunting Pack – es gibt für jeden in den kommenden Tagen etwas zum Abstauben.

Dröhnt euch noch die Party vom Cayo Perico Heist in den Ohren? Wie wäre es denn mit etwas Abwechslung und einer Ladung doppelte Belohnungen bei GTA? Zum Beispiel lohnt es sich in dieser Woche an sein Telefon zu gehen. Denn Lamar Davis oder Martin Madrazo könnten anrufen. Erfüllt ihre Aufträge und sahnt doppelte GTA$ sowie doppelte RP ab.

Diejenigen unter euch, die den Rausch der Geschwindigkeit suchen, sollten bis zum 17. März bei den Verwandlungsrennen vorbei schauen. Lasst euch von den Transformationen eurer fahrbaren Untersätze nicht irritieren und erhaltet auch bei diesem rasanten Adrenalinrausch doppelte GTA$ und RP.

Bei dem nächsten explosiven Event gibt es ebenfalls doppelte GTA$ und RP. Hunting Pack (Remix) stellt euch vor eine rasante Herausforderung. In diesem tödlichen Rennen seid ihr entweder Läufer, Verteidiger oder Angreifer – und jeder Rolle kann das Fahrzeug um die Ohren fliegen. Als Läufer ist es eure Aufgabe euch so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen, ohne langsamer zu werden. Sonst explodiert nämlich eine Bombe, die in eurem Fahrzeug untergebracht ist. Die Verteidiger schützen mit ihrem Leben den Läufer vor den Angreifern, die ihn mit allen Mitteln aufhalten wollen. Klingt nach einem Spaß vor euch? Dann schaut doch mal rein.

Zu guter Letzt hagelt es noch doppelte Kohle für alle, die an Konkurrenzkämpfen teilnehmen. Die könnt ihr gleich weiter in das Inventar eurer Nachtclub-Lagerhäuser investieren.

Diamond Casino & Resort

Natürlich warten auch in dieser Woche einige besondere Klamotten, Fahrzeuge und Rabatte auf euch. Für alle Gamer, die bereits das Dinka-Tshirt besitzen, gibt es noch die ausgewaschene Variante dazu. Außerdem erhaltet ihr die Neon-Schädel-Schutzmaske sowie das Panic-Prolaps-Basketball-Outfit. Schaut im Rockstar Newswire vorbei und seht euch an, wie ihr euch diese Teile sichern könnt.

Aber Moment, wir haben ja auch noch was von Autos und Rabatten gesagt. Diese Woche könnt ihr beim Lucky Wheel den HVY Nightshark gewinnen. Versucht euer Glück in der Lobby des Diamond Casino & Resort und dreht am Glücksrad.

Was die Rabatte angeht, so macht GTA Online in dieser Woche keine halben Sachen. In dieser Woche erhaltet ihr einen Rabatt von 40% u.a. auf ausgewählte Fahrzeuge, Basen inkl. Modifizierungen & Erweiterungen sowie ausgewählte Waffen wie den Wittwenmacher. Einen Rabatt von 25% gibt es in dieser Woche auf den Mammoth Squaddie, den Geländewagen für jedes Terrain.