Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nameless XIII und Dear Villagers haben angekündigt, dass Ashwalkers am 15. April für Steam erscheinen wird. Ashwalkers ist eine post-apokalyptische Überlebenssimulation, in der sich vier Abenteurer auf eine Reise durch die verwüstete Erde aufmachen. Triff bedeutsame Entscheidungen in moralischen Dilemmas um eines der insgesamt 34 Spielenden zu erreichen.

Beginnend 200 Jahre nach den ersten geologischen Disastern, erzählt Ashwalkers die Geschichte der sogenannten Section, einer Gruppe Überlebender, die sich in einer verwüsteten Welt durchschlägt. Ihr Ziel ist es, einen Zufluchtsort zu finden, doch um ihn zu finden, müssen sie erst eine post-apokalyptische Einöde überqueren und komplexe moralische Dilemmas meistern. Lerne auf deiner Reise durch das Ende der Welt die intimen Dynamiken, Beziehungen und Spannungen zwischen den vier Protagonisten kennen.

Features:

Triff in moralischen Dilemmas bedeutsame und schwierige Entscheidungen

Entdecke mit jeder deiner Entscheidungen neue Pfade

Vier individuellen Charaktere und 34 verschiedene Enden

Verwalte deine Nahrungsvorräte, Ausrüstung und Medizin und schütze die Gruppe vor Wahn und Hoffnungslosigkeit

Bereise eine feindliche, von einer vulkanischen Apokalypse zerstörte Welt und finde heraus, wie es dazu kam

Suche und ernte wichtige Ressourcen in der Wildnis

Bewältige Hindernisse, gewalttätige Auseinandersetzungen und tödliches Klima auf deiner Reise

“Wir sind riesige Fans interaktiver Spielbücher der Choose Your Own Adventure Reihe und wollten deren unglaubliche detaillierte und einnehmende Welten mit der Interaktivität eines Videospiels verbinden, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat, ” sagt Hervé Bonin, Mitbegründer von Entwickler Nameless XIII. “Das Spieler-Feedback, das wir zu der öffentlichen Demo während des letzten Steam Spiele-Festivals bekommen haben war extrem positiv und wir können es nicht erwarten, bis Spieler die ganze Welt von Ashwalkers erkunden können.”