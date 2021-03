Please enable JavaScript



Seit drei Monaten habe ich euch nun regelmäßig von diesem Horror-Game berichtet. Jetzt kann ich endlich verkünden, dass Mundaun vom Studio Hidden Fields und Publisher MWM Interactive seit heute erhältlich ist. Lasset den alpinen Horror beginnen! Um diesen Tag zu feiern, hat MWM Interactive ein zusammenfassendes Behind The Scenes-Video hochgeladen. So können wir alle Highlights der letzten Videos noch einmal erleben.

Endlich hat das lange Warten ein Ende und wir können endlich nach Mundaun reisen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Curdin, der zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder in die Schweizer Alpen zurückkehrt. Weil sein Großvater unter merkwürdigen Umständen verstorben ist, möchte Curdin die Situation vor Ort untersuchen. Wird er die diabolischen Mächte der Berge aufhalten können? Ab heute könnt ihr es herausfinden.

In der Egoperspektive erkundet ihr die handgezeichnete Welt von Entwickler Michel Ziegler, der in den Making of-Videos der letzten Wochen uns an seinem Schaffensprozess teilhaben ließ. Taucht ein in eine Welt, die von Folklore und Populärkultur inspiriert ist und findet euren Weg durch die düsteren Berge. Erkundet die schaurig verschneite Welt auf den folgenden Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Gamer an der Nintendo Switch müssen sich allerdings noch etwas gedulden.