Die Gründerin von Ubisoft Toronto und einer der kreativen Köpfe hinter der Assassin’s Creed-Reihe, Jade Raymond, gründet ihr eigenes Entwicklerstudio. Die Haven Entertainment Studios Inc. sollen den Gamern ein sicherer Hafen sein, in welchem sie sich entfalten und Teil einer Community werden können. Der Sitz dieses frisch gegründeten Studios befindet sich in Montreal, Kanada.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Seit über 25 Jahren arbeitet Jade Raymond bereits in der Gaming-Industrie. Trotz aller Höhen und Tiefen ist sie nach wie vor begeistert von dieser Branche. Deshalb ihr das Konzept eines sicheren „Heimathafens“ so wichtig. Nicht nur die Community, sondern auch ihr Team soll sich in einer Umgebung aus gegenseitigem Respekt und Transparenz wohlfühlen. In einer Pressemitteilung von Sony könnt ihr mehr über ihre Liebe zum Gaming nachlesen.

Der erste Partner von Haven Entertainment



Der Konzern hinter den PlayStation-Konsolen offenbart sich bereits als großer Investor und möchte in den entstehenden Hafen eine gewisse Geldsumme Anker legen lassen. Dabei soll ebenfalls das erste große Projekt von Haven Entertainment entstehen – ein angekündigter Originaltitel für die PlayStation. Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios äußert sich dazu wie folgt:



Sony Interactive Entertainment unterstützt und investiert gern in Haven und seine Zukunft. Wir kennen sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen beim Aufbau kreativer Teams von Grund auf. Das Gleiche gilt für Jade mit ihrer weitreichenden Erfahrung, die sie bei der Betreuung vieler führender Spielereihen sammeln konnte. Wir sind zuversichtlich und freuen uns auf die glänzende Zukunft von Haven Studios und dem ersten Projekt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet.

Sony Playstation

Auch Jade Raymond äußert sich voller Dank über das große Gaming-Unternehmen:

Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und gemeinsam mit diesem talentierten Team einen neuen Originaltitel zu schaffen. Die Gründung eines unabhängigen Studios mit der Unterstützung durch Sony Interactive Entertainment gibt uns die Freiheit, Grenzen zu überwinden. Diese Unterstützung erfolgt durch einen Publisher, der den kreativen Prozess der Spieleentwicklung ganz genau kennt und für herausragende Qualität sowie eine Herangehensweise bekannt ist, bei der Spieler an allererster Stelle stehen.

Wir dürfen also gespannt sein, was Haven Studios gemeinsam mit Sony auf die Beine stellen wird. Obwohl die offizielle Website von Haven Entertainment Studios Inc. noch nicht fertig ist, könnt ihr jetzt schon einen Blick darauf werfen. Wir halten euch natürlich über weitere Entwicklungen dazu auf dem Laufenden!