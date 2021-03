Please enable JavaScript



Gestern Abend fand die erste Ausgabe von Square Enix Presents statt. Während dieser Veranstaltung wurde neuste Teil der Life is Strange-Reihe inklusive Veröffentlichungsdatum enthüllt. Ab dem 10. September können Fans Life is Strange: True Colors auf PC und Konsole entdecken.

Zeigt Farbe und lernt die neuste Protagonistin Alex Chen kennen. Auch sie besitzt eine besondere Gabe. Ihre Empathiefähigkeit lässt sie die Gefühle ihrer Mitmenschen als bunte Auren um sie herum wahrnehmen. Wenn diese Gefühlsregungen besonders stark sind, beeinflussen sie sogar Alex selbst. Jetzt muss die junge Frau ihre Fähigkeiten nutzen, um die mysteriösen Umstände eines tragischen Ereignisses zu klären.

Nachdem die beiden sich Jahre nicht gesehen hatten, war Alex zu ihrem Bruder Gabe in die kleine Stadt Haven Springs gezogen. Doch das Bild der idyllischen Kleinstadt erlischt unter Gabes mysteriösem Tod. Die geballte Trauer einer Kleinstadt prasselt auf Alex ein, während sie versuchen muss lang verborgene Geheimnisse aufzudecken.

Ab dem 10. September könnt ihr gemeinsam mit Alex in Life is Strange: True Colors alle Unklarheiten beseitigen. Gamer am PC, der Xbox One, Xbox Series X|S sowie PlayStation 4|5 können sich auf dann auf ein weiteres emotionales Abenteuer von Deck Nine Games und Square Enix einlassen. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich.

Zu guter Letzt gibt es noch tolle Neuigkeiten für alle Fans, die schon seit Tag eins dabei sind. Denn die Life is Strange Remastered Collection erscheint ebenfalls in diesem Jahr. Sie enthält den ersten Teil der Reihe, sowie den Spin-off Life is Strange: Before the Storm. Beide Spiele sind grafisch aufgebessert worden und erscheinen zunächst als Teil der Life is Strange: True Colors Ultimate Edition. Einige Zeit später soll die Remastered Collection auch als Standalone verfügbar sein.